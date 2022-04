Llevamos meses avisando de que los trajes color block y monocolor son tendencia, pero no debemos olvidarnos de lo que es ya un clásico, el traje a rayas. Emma García apareció en el programa ‘Viva la vida’ con un look muy casual, con una blazer que a cualquiera le haría parecer más delgada por sus líneas verticales. Ya sabemos que este tipo de estampado estiliza la figura y, por eso, no debemos olvidarnos de desempolvar nuestras americanas de raya diplomática del armario.

El look de Emma García constaba de dos puntos fuertes. La blazer a rayas blancas y azules, que tenía un toque moderno en la espalda con una solapa y unas líneas en diagonal, y un pantalón vaquero de corte campana.

Emma García sabe cómo combinar una blazer con unos pantalones campana

El pantalón campana vuelve a estar de moda, y si lo usas igual de bien que la presentadora también te ayudará a crear ese efecto de piernas kilométricas que a todas nos encanta. Para ayudar a crear este efecto solo tienes que calzarte con unos buenos zapatos de tacón altos como ella, que eligió unas cuñas doradas, siempre más cómodas para aguantar todo el día que un tacón fino.

La elección de los complementos para conseguir el mejor look

Emma combinó sus tejanos acampanados con un cinturón marrón con motivos vegetales en color blanco, que combinaba a la perfección con los pantalones y con las cuñas veraniegas que puso en sus pies. En cuanto a los accesorios, Emma optó por unos pendientes de tipo aro oversize plateados y algunas pulseras en color dorado, esta mezcla está muy de moda. Algunas dicen que «oro y plata, mala pata», pero preferimos hacer caso omiso del refranero español y empezar a combinar los colores como mejor nos convenga.

La ex presentadora de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ completó el look con unas cuñas de plataforma que dejaban ver una pedicura perfecta.

Para su pelo, su ya célebre melena rizada en tonos ocre y rubios. Acompañó al pelo un maquillaje sencillo, ojos negros, un poco de base para lucir un poco más morena bajo los focos de plató y un pintalabios rosa. Emma nunca se sale de su línea y ha logrado crear una imagen muy personal.

Tenemos que agradecerle a su estilista Pepa Carmona el buen trabajo que hace siempre con los outfits de la periodista vasca todos los fines de semana en ‘Viva la vida’. Si queréis conseguir la fantástica blazer de rayas de Emma García, deslizad para verla con más detalle.