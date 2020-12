Los botines militares no pasan de moda y se han convertido en imprescindibles en nuestro armario. Blanca Romero tiene el modelo que encaja con todo

Hay tendencias que llegan con fuerza una temporada y tienen tanto éxito que se quedan con nosotras durante mucho tiempo (o incluso para siempre). Eso es lo que ha pasado con los botines militares, una moda que comenzaron llevando las más atrevidas y ahora no dejamos de ver por la calle. Pero no todos los modelos tienen la misma aceptación, por eso nos quedamos con los botines de Blanca Romero, los más discretos y versátiles.

Esta temporada no hay influencer a la que no hayamos visto con las llamativas botas de suela track. Con los looks más sport, pero también con todo tipo de vestidos y hasta con trajes de ejecutiva, son el complemento estrella de este otoño-invierno, pero si no te atreves todavía a dar ese paso, la modelo asturiana tiene el modelo ideal, más convencional y ponible. Blanca es toda una experta en esos looks que son tendencia, pero sin llegar a los extremos. Sus últimos botines militares son el mejor ejemplo.

El look negro total de Blanca Romero

Eligió un look total en negro, con un pantalón pitillo y un jersey cisne, que acompañó con su botín militar, de la firma española Mias. El modelo llamado Beltaine en piel napa negra, con cordones y cremallera y una caña de 16 centímetros. La suela de moda track no es tan llamativa como los diseños que triunfan esta temporada (2 centímetros en la parte delantera y tres en el tacón). Y precisamente por eso nos gusta especialmente. Es un botín más versátil, que se adapta a casi todos los looks y va a estar en tu armario durante muchas temporadas.

Y lo decimos porque para acompañar a los looks más cómodos y casual este estilo de botín sigue siendo imprescindible en tu armario. El modelo de Blanca Romero es el perfecto fondo de armario y, además, ya lo puedes conseguir en rebajas, de los 89 euros iniciales a los 71 euros. Eso sí, tienes que darte prisa porque apenas quedan tallas disponibles.