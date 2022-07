En pleno ola de calor, con los termómetros superando los 40 grados en media España y los más afortunados disfrutando ya de las vacaciones y las playas, se nos antoja imposible pensar en el otoño. Pero la moda siempre va varios pasos por delante y el remate final de las rebajas ya convive con los diseños de nueva temporada. Aunque las fronteras cada vez están menos marcadas y los vestidos que estamos llevando en pleno verano también tienen vida con la llegada de los días más frescos, cambiando solo los complementos. ¿Te parece imposible? Pues solo tienes que ver el último look de Blanca Romero para comprobarlo.

La modelo y actriz asturiana no necesita moverse de su ciudad para relajarse en el mar, ya que tiene el privilegio de vivir en Gijón. Y desde allí se ha dejado ver de lo más estilosa con un vestido de animal print, que también puede ser el rey de su armario este otoño.

El vestido de animal print que ha conquistado a Blanca Romero

Hace ya muchos años que el animal print dejó de ser patrimonio de las más atrevidas y exageradas para estar en el vestidor de todas y cada una de las mujeres. Desde look total a todo tipo de prendas o solo sutiles pinceladas en los complementos, no podemos hablar de un estampado tendencia, porque ya es un auténtico clásico. Y no solo el más visto print de leopardo, en otras tonalidades cada vez nos gusta más.

Eso nos ha pasado con el vestido de Blanca Romero, en tonos verdes y negro. Un modelo hasta los pies, de manga larga rematada en puño, cuello redondo, frunces en la parte del pecho y en la espalda y botonadura central, que puedes dejar más no menos abierta para lucir pierna. A esto se une un cinturón en la misma tela, pero con estampado diferente en los mismos tonos, para marcar la silueta. Es un diseño de la marca de moda sostenible española Thais Amich confeccionado en viscoca ecológica, un punto todavía más a favor de este precioso vestido. Su precio es de 149 euros.

Atemporal y perfecto para todas las estaciones según cómo lo combines, más arreglado o más casual. Blanca lo ha llevado con un capazo personalizado, pero con unos botines o unas botas cowboy y un bolso de cuero tendrás el look boho más atractivo del otoño.