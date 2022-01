Belén Esteban ha aprovechado que esta semana la Región de Murcia contaba con un gran pabellón en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) para promocionar toda su gama de productos de ‘Sabores de la Esteban: gazpachos, salmorejos, cremas de verduras… Y es que la mayoría de los ingredientes que emplea para elaborar sus recetas provienen de la huerta murciana: «En Murcia se come muy bien. Para mis productos, los alimentos de Murcia son los mejores de España», afirmaba orgullosa la colaboradora de ‘Sálvame‘.

Para cumplir con un compromiso así, la de Paracuellos necesitaba un estilismo de lo más cómodo, pero claro, sin perder una pizca de estilo, sobre todo porque después se iba directa a su programa. Así que Belén Esteban se decidió por lucir unos vaqueros ajustados, un jersey de cuello alto negro muy sencillo y el calzado estrella de esta temporada: unas botas altas con suela track que ya queremos tener en nuestro armario.

Belén Esteban ya se ha hecho con las botas que llevan todas las influencers

La colaboradora se ha convertido en los últimos tiempos en toda una it girl. De hecho, en cada una de sus apariciones televisivas nos regala estilismos dignos de ser fuente de inspiración para muchas. Belén Esteban está siempre atenta a las tendencias que surgen y se atreve con absolutamente todo, así que no nos extraña que ya se haya hecho con las botas altas más buscadas por todas las influencers: de suela track y ajustadas.

El término ‘pisar fuerte’ jamás había tenido tanto sentido como cuando nos referimos a estas botas. Y es que se caracterizan por tener una suela gruesa y dentada que les añade una apariencia agresiva pero que, combinadas adecuadamente, funcionan a más no poder. La empresaria ha apostado por un modelo de piel con cremallera dorada lateral y jacquard de logotipo de la firma Michael Kors. ¿Su precio? 325 euros. Y, por desgracia no están de rebajas. Aunque ojo, porque han causado tanto furor que eso parece no importar, porque la mayoría de las tallas en la página web ya están agotadas.

El calzado perfecto para acertar las 24 horas del día

Si la temporada pasada las botas altas de tacón fueron las auténticas protagonistas, este 2022 las que se hacen con el primer puesto son las planas. Y olvídate de eso de que no son tan arregladas, porque si las combinas bien elevarán cualquier estilismo en cuestión de segundos.

El único punto fundamental para acertar con todos tus looks es apostar por un modelo que vaya contigo. Si eres bajita, lo mejor es que te decantes por unas botas que no supere la rodilla, para no restar centímetros a tus piernas. Además, si son ajustadas también conseguirás afinar un poco la figura. Sin embargo, si eres alta, no tengas miedo y elige un diseño XXL, porque potenciará inmediatamente tu silueta.

