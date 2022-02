Aunque su forma de vestir es muy diferente, ambas se han fijado en la blazer bicolor de estilo militar y cuello mao de la firma The Extreme Collection, que tiene un precio de 580 euros. La ‘Princesa del pueblo’ la combinó casi como Paula, con un total look en negro, aunque la chaqueta es una prenda súper ponible que pega con absolutamente todo. Además, completó el look con unos botines de calcetín muy atrevidos y originales.