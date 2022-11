Belén Esteban se ha convertido en los últimos tiempos en toda una it girl. Y es que siempre está atenta a las tendencias que surgen y no duda en incorporarlas a su armario y adaptarlas a su estilo con maestría. Esta temporada los conjuntos de punto se han postulado como imprescindibles, y la de Paracuellos no ha tardado en hacerse con un dos piezas cómodo, favorecedor y muy chic.

Belén Esteban estrena el conjunto de punto más original del otoño

No importa si es para ir al trabajo, para ir de compras o para disfrutar de una comida con amigas. Los conjuntos de punto son una apuesta segura en todos los escenarios posibles de otoño. Derrochan feminidad, añaden un toque sofisticado sin sumar demasiado formalismo y, sobre todo, no pueden ser más cómodos. Por todo ello no necesitan casi de accesorios para triunfar. Y el mejor ejemplo es Belén Esteban.

Ahora que andamos en busca de looks infalibles que nos resuelvan el eterno dilema del ‘qué me pongo’, la colaboradora nos ha conquistado con su último estreno: un conjunto de rayas que aunque es de lo más sencillo, no puede ser más estiloso y favorecedor.

¡Y apunta! A pesar de que es un secreto a voces que las rayas verticales logran estilizar la silueta ópticamente, bien llevadas, las horizontales también pueden conseguir este objetivo. La clave está en elegir rayas más anchas y de colores oscuros, tal y como ha hecho la empresaria.

El nuevo conjunto de Belén Esteban, formado por un vestido midi de cuello alto y un cárdigan de manga larga, es el aliado perfecto para las mujeres prácticas que se decantan por el confort y la sencillez en su día a día. Pertenece a la firma CannesChic y cuesta 98,95 euros. ¿Lo mejor? Solo necesitas unos botines negros o unas zapatillas a tono (como las que ha lucido la colaboradora) para presumir de un look impecable.