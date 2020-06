No es muy habitual hablar de moda y políticas. La mayoría no suelen sorprendernos con sus estilismos y prefieren pasar inadvertidas, pero Begoña Villacís nos ha dejado el primer gran look de esta temporada. La vicealcaldesa de Madrid acudió a visitar las instalaciones del Estadio Vallehermoso de atletismo con motivo de su reapertura tras la crisis del Covid, y lo hizo, además de con la pertinente mascarilla, con un traje amarillo de pantalón ancho al tobillo y top sin mangas con un original pliegue delantero, que lo vamos a querer copiar desde ya.

Mucho hemos hablado del impresionante parecido entre Begoña Villacís y Meghan Markle, incluso la propia política ha comentado que en una ocasión en un viaje fuera de España la llegaron a confundir con la duquesa de Sussex. Y también comparte con ella cierto estilo a la hora de vestir. Pero hoy hemos visto la conexión de la vicealcaldesa con otra royal, aunque en este caso es la reina Letizia.

Perfectamente tonificada

En un momento del acto, Begoña sorprendió levantando la pernera del pantalón para enseñar unos gemelos de escándalo. Un resultado que ha conseguido con mucho deporte: practica running desde hace 10 años, también en verano le gusta el surf, y fue jugadora de fútbol en sus años de colegio, ocupando el puesto de defensa. Y decimos que tiene conexión con la Reina porque si algo caracteriza a Letizia es también su gusto por el ejercicio y su cuerpo tonificado. En su caso son más llamativos los brazos, aunque también marca perfectamente sus gemelos.

Y además de ver sus impresionantes gemelos que nos han dejado con la boca abierta, nos pudimos fijar mejor en sus sandalias de una tira y tacón ancho en gris, que fueron el complemento perfecto.

Para el look beauty se mantuvo fiel a su larga melena morena, una de las características que comparte con la mujer del príncipe Harry, y a un maquillaje muy suave. En tiempos de mascarillas no hay mucha opción para los experimentos.

La política de Ciudadanos está casada con el abogado Antonio Suárez-Valdés y tienen tres niñas: Paula, de 15 años; Jimena, de 14, y la pequeña Inés, que nació en mayo de 2019.