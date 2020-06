Begoña Villacís ha dado una lección de estilo rescatando el bordado de nuestra infancia, el nido de abeja, que se ha convertido en una de las tendencias de la temporada. La vicealcaldesa de Madrid se ha convertido en un it girl y lo demuestra en cada una de las apariciones que hace. Poco a poco, las políticas se están convirtiendo en mujeres en quienes fijarnos para cazar las tendencias e ir a la última. Cada vez son más las que dejan de lado la zona de confort con looks sobrios y elegantes, para apostar por prendas más fashionistas, recién salidas de la pasarela. Y Begoña Villacís lo ha vuelto a demostrar este viernes.

Begoña Villacís apuesta por uno de los tejidos estrella del verano

Para visitar el centro de servicios sociales en la Torre Arias de Madrid, la política ha apostado por vestido largo de fondo verde con originales flores estampadas. ¿Lo más? El tejido nido de abeja en la parte superior del diseño. ¿Qué es el nido de abeja? Se trata de un tipo de fruncido caracterizado por su tela densamente recogida que crea una expansión de la silueta en diferentes puntos. Habitualmente los vemos en la zona del cuerpo, como es el caso de Begoña, o en las mangas, aportando un toque distintivo.

Son muchas las famosas que han caído rendidas a prendas con este tipo de fruncido, que podemos encontrar en cualquier tipo de prendas: desde tops hasta faldas pasando por los vestidos. Siendo esta última la elección para Begoña Villacís, que ha combinado con unas originales cuñas y un bolso de mano en azul bebé. Combinación perfecta para ir a un acto oficial sin necesidad de caer en aquellos estilismos elegantes y un poco anticuados. Porque ser política no es sinónimo de apostar por looks aburridos y sobrios. Para su look beauty, dejó su larga melena completamente lisa y peinada hacia un lado. Un look muy habitual en la vicealcaldesa de Madrid y que hace que se parezca, aún más si cabe, a Meghan Markle.

Su parecido con Meghan Markle hizo que saltara a la crónica social

Begoña Villacís saltó a la palestra de la crónica social por su parecido con Meghan Markle. Y lo cierto es que incluso a la hora de vestir son como dos gotas de agua. Ambas también comparten su gran pasión por la moda. Y si es cierto que la Duquesa de Sussex lo ha podido demostrar más por aquellos actos más rimbombantes a los que ha acudido, Begoña Villacís se ha tenido que acostumbrar a, en la medida de lo posible, apostar por looks más atrevidos para sus apariciones públicas. Algo que en la política española no estamos nada acostumbrados, pero que cada vez son más las ocasiones que vemos estilismos dignos de una it-girl. Y sin lugar a dudas, Begoña Villacís es el mejor ejemplo.