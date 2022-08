La mujer de Víctor Janeiro tiene un estilo muy personal. A pesar de que a su vestidor añade algunas pinceladas de las tendencias que marcan la temporada, ella tiene sus prendas favoritas que incluye en gran parte de sus estilismos. Actualmente Beatriz Trapote se encuentra alejada de su marido, quien se encuentra en Málaga grabando los nuevos episodios de ‘Pesadilla en el Paraíso’, el nuevo reality show de Telecinco. El torero es uno de los fichajes estrellas de este concurso, que ya ha comenzado las grabaciones, aunque no será hasta mediados de septiembre cuando se emitan los primeros capítulos en Telecinco. Mientras tanto, Trapote ha tomado una decisión: poner su armario a la venta en una conocida plataforma, Micolet, en la que muchos rostros famosos cuelgan las prendas que ya no se ponen.

Beatriz Trapote ha elegido una plataforma conocida para dar una segunda vida a su ropa

Con la llegada de septiembre y tras poner fin a las vacaciones, la periodista ha decidido ir apartando aquellas prendas que ya no se pone y a las que quiere dar una segunda vida, además de sacarse un dinero extra ¿por qué no? Beatriz Trapote ha compartido un total de más de 160 artículos entre prendas y accesorios de diferentes tallas, muchos de ellos ya vendidos. Ha decidido recurrir a esta plataforma para que alguna de sus seguidoras pueda optar por sus modelos favoritos. Como ella misma desvela, muchas de las piezas que ha colgado ya no le están bien porque «después del parto los cuerpos cambian».

La que fuera concursante de ‘Supervivientes‘ vende todo tipo de artículos: vestidos vaporosos y de fiesta, pantalones de vestir, prendas más originales como un caftán o básicos atemporales como una levita negra. Pero aún hay más, en su armario también podemos ver algunos de los accesorios favoritos de la periodista: salones con tacón de vértigo en rosa o bandoleras perfectas para cualquier ocasión. ¿Quieres saber cuáles son nuestras prendas favoritas y que ahora tú puedes hacerte con ellas? Pues sigue leyendo. ¡No te lo pierdas y desliza!