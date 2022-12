Hoy hemos pillado a Raquel Bollo paseando por las calles de Sevilla con un look que no ha dejado a nadie indiferente y que cuenta con tantos amantes como detractores. Tenemos las imágenes de la diseñadora con este estilismo particular, en el que elige una prenda estrella que será uno de los básicos del estilo de la primavera-verano 2023.

En las fotos que se hizo ella misma no pudimos pasar por alto el look, y es que es uno de los más llamativos que le hemos visto hasta la fecha por su ambigüedad.. ¿Es un pantalón o una falda?

Aunque a primera vista parece un pantalón de tipo sastre del que sale una capa, la unión de ambas prendas nos hacen pensar que puede ser en realidad una de las faldas-pantalón más estilosas que hemos visto nunca. Eso sí, la televisiva apuesta por los colores neutros: aquí hemos venido a ser elegantes y ella lo ha conseguido eligiendo un total look en negro. No te hacemos esperar más.

Son especiales gracias a la sobrefalda abierta que llevan por encima. De hecho, la gracia está en que por delante se aprecia claramente que hay un pantalón y por los laterales y por detrás, quedan casi ocultos.

El look ‘trampantojo’ de Raquel Bollo que nos descubre una nueva tendencia

Posando sobre una fachada de la Capital Hispalense, la andaluza lleva puesto una camiseta básica negra, un botas de punta cuadrada y tacón sensato y, la joya de la corona, una falda pantalón en su versión larga que va a arrasar en los próximos meses. Un combo con clase, sofisticado y elegante.

Por último, el peinado con el cabello suelto y peinado con ondas al agua consigue no abrumar el conjunto y, además, le brindan esa sensación de formalidad que permite elegir un conjunto como este para las ocasiones más especiales. No sabemos si nosotras nos atreveríamos a llevar este look, pero sin duda Raquel lo lleva de forma magistral.

Para que puedas copiarle el look, nos hemos ido hasta su propia marca ‘RB Raquel Bollo‘ y hemos fichado sus pantalones. Catalogado como ‘Ónix’, en la web de la firma puedes encontrar este pantalón negro desde la talla XS, hasta la XXL por un precio de 115 euros.

