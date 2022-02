Periodista todoterrano, Isabel Rábago sabe mejor que nadie lo que es tomar el pulso diariamente a la actualidad. La colaboradora es una habitual de Mediaset donde nos acerca lo más candente de la crónica social. No solo eso, en los últimos años también se ha aventurado con la escritura, su próximo libro, ‘La cortesana fiel’, saldrá a la venta el próximo mes de abril. Sin embargo, esta vez reparamos en su estilo propio. A sus 47 años, tiene un armario muy juvenil y favorecedor que puede adaptarse perfectamente a cualquier edad. Lo desgranamos en 5 claves para diferentes ocasiones.

Bien sea para acudir a una maratoniana jornada delante de las cámaras o para una noche de fiesta, el vestidor de Isabel Rábago inspira principalmente por su frescura y porque es totalmente atemporal. Permanece atenta a las tendencias, pero no se guía en exceso por ellas, también acostumbra a utilizar prendas ‘low cost’, aptas para todos los bolsillos. Estas son algunas de las principales bazas de la periodista que combina mejor que nadie los artículos más básicos con complementos fashion.

Las 5 claves de Isabel Rábago para distintas ocasiones

Los vestidos largos, los cortos, las faldas midi… son un must en su vestidor. Su esbelta silueta le permite estar perfecta con cualquier prenda. Le gustan los paillettes y, aunque normalmente se dejan para la noche, ella sabe combinarlas para distintas ocasiones, también para una tarde en plató. Nuestra propuesta para una noche de fiesta es una falda de lentejuelas con un top asimétrico. Una combinación siempre ganadora.

La versión más conocida de la periodista es la que vemos delante de los focos. Isabel Rábago es una mujer vital que apuesta por los colores vivos y los estampados alegres. Esta vez, en cambio, nos decantamos por un sencillo traje sastre con pantalón que ella ha combinado con un top lencero. Un básico infalible que no puede faltar en ningún armario ideal para una jornada de trabajo.

Continuamos analizando las claves de estilo de la colaboradora y, por supuesto, no podía faltar una propuesta como invitada de una boda. No suelo decantarse por los tonos pastel, pero elegimos un jumpsuit en un rosa palo como el conjunto perfecto para acudir a un enlace. Un bonito diseño con pantalón capri, volantes en los hombros y lazada en la parte frontal con el que no pasar desapercibida.

Su versión casual

Isabel Rábago nos ofrece su lado más desenfado cuando se apagan los focos. Es entonces cuando apuesta por los looks más cómodos. Vaqueros, camisetas, leggings y zapatillas… Siempre elige estilismos sencillos para disfrutar de un relajado día con amigos o junto a su marido, Carlos Rodríguez. Esta vez, nos decantamos por un look con un toque roquero muy inspirador compuesto por converse, vestido azul marino y cazadora perfecto.

Para cerrar esta lista, una última opción para hacer deporte. Su silueta no solo es producto de la genética, también de la práctica habitual de ejercicio. Le gusta cuidarse y se nota. Adora la naturaleza así que siempre que puede se calza unas buenas zapatillas para hacer senderismo y respirar aire fresco.