Anne Igartiburu ha dejado claro que ella es una mujer polifacética a través de su ropa. La presentadora ha pasado de ir cómoda a ir elegante en 60 minutos.

Desde 2005 lleva siendo la reina indiscutible de las Campanas. Junto a ella hemos pasado ya quince años dando la bienvenida a enero y, excepto en este 2020, siempre nos ha traído la mejor de las suertes. Anne Igartiburu es, sin duda, uno de los rostros más conocidos (y queridos) de la televisión española y sin ella programas como Corazón lo a Gala Inocente Inocente no serían lo mismo. La vizcaína ha sabido encontrar su hueco en el mundo de la televisión, de eso no hay duda. Sin embargo, su faceta como fashion victim suele pasar desapercibida. Aunque es el centro de todas las miradas en la noche más especial del año, en su día a día no se comentan demasiado sus estilismos. Hasta hoy, que nos ha sorprendido a todos con un sorprendente cambio: pasando del look más cómodo al más elegante en menos de una hora.

Ha sido en su cuenta de Instagram donde la presentadora más longeva nos ha mostrados sus dos opuestos estilismos. Dos publicaciones a través de las historias de la red social que solo tenían una hora de diferencia y que dejaban claro, una vez más, que Anne Igartiburu es una de las mujeres más polifacéticas de la pequeña pantalla.

Su look más cómodo y divertido

El primero de los estilismos, el más cómodo de los dos, solo consta de una prenda. Se trata de un vestido-sudadera negro muy cómodo, de corte suelto, falda evasé y manga de lunares abullonada. Un diseño de Bikatelier que presenta una gran calavera es en blanco y negro con aplicaciones en glitter en algunas zonas que le da ese toque brillante y llamativo que a ella tanto le gusta. Una prenda elaborada en algodón que más que un vestido parece una sudadera XXL que invita a llevarla siempre y cuando queramos resguardarnos del frío y estar confortables.

El estilismo más elegante de la presentadora de Corazón

Para su segundo look, el que ha llevado en el plató de Corazón frente a las cámaras, Anne Igartiburu ha optado por un conjunto mucho más elegante pero no por ello mucho menos cómodo. La presentadora condujo el programa perfectamente vestida con un traje masculino blanco de Mirto. Un dos piezas formado por una blazer cruzada y un pantalón ligeramente acampanado que sirve en cualquier ocasión; y que ella ha sabido llevar de la manera más informal gracias a unas zapatillas deportivas de Hispanitas. Una combinación arriesgada pero especialmente efectiva con el que Anne lograba estar tan chic como de costumbre.

La comodidad de un vestido-sudadera oversized o la elegancia y sofisticación de un clásico traje blanco. ¿Cuál de los dos looks de Anne Igartiburu es tu favorito?