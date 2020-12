La influencer hija de Paz Padilla se ha hecho con el complemento estrella de Paula Echevarría y se ha autoproclamado como la reina de este.

Si hay una prenda o complemento que sea característico de Paula Echevarría, esa es la gorra tipo baker boy. De la cabeza a los pies, la actriz e it girl sabe muy bien cómo complementar y combinar todos sus estilismos. Ella no suele dejarse nada en el tintero y, a la hora de vestir, piensa en cada detalle. Es precisamente por eso por lo que, en los días más fríos del invierno y cuando comienzan a caer las temperaturas en otoño, siempre suele coronar sus conjuntos con este tipo de gorras marineras que tanto le favorecen; llegando a convertirse en la auténtica reina de este acertado complemento. No es la primera vez, ni probablemente la última, que hablamos de la pequeña (y sana) obsesión que la protagonista de Velvet Colección tiene con este fabuloso accesorio. Sin embargo, sí que es la primera vez que le sale una competidora. Y esa no es otra que Anna Ferrer Padilla.

La hija de Paz Padilla se ha propuesto (de manera figurada) destronar de su trono fashion a Paula Echevarría y convertirse en la nueva reina de las gorras. De hecho, ella misma se ha autoproclamado con este divertido título. Ha sido en su cuenta de Instagram, ante la atenta mirada de sus más de 600 mil seguidores, donde ha dejado claro que ella es la dueña y señora de este complemento tan llamativo. «La reina de las boinas/gorras, sí soy», escribía con humor en su último post. Un ingenioso comentario que esperemos que también haya divertido a la actriz de Gran Reserva.

¿Anna Ferrer Padilla o Paula Echevarría, quién es la verdadera reina de las gorras?

Aunque podemos vivir perfectamente con dos reinas amantes de las gorras; lo cierto es que nos ha resultado especialmente curioso que la joven influencer optase por otorgarse ese título cuando es por todas sabido que las gorras tipo baker boy son uno de los básicos de Paula Echevarría y si hay una famosa que los lleve, esa es ella. Para nosotras, tres no son multitud y cuando dos celebs llevan una misma pieza, nos gusta hablar de tendencia. Y si este duelo por la corona (o por la gorra) nos ha dejado algo claro, es que las baker boy hats se llevan y mucho esta temporada. Es por ello por lo que nos arrodillamos ante nuestras dos nuevas reinas y nos sumamos a la moda del momento. Os presentamos algunas de las gorras baker boy (o marineras) que más nos gustan del momento. ¿Te atreves a llevarlas?