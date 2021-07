La hija de Kiko Matamoros y Makoke ha celebrado este miércoles su 21 cumpleaños rodeada de familia y con el look de este verano.

Ana Matamoros Giaever ha celebrado anoche su 21 cumpleaños rodeada de familia y sus amigos de siempre. Ya nos tenía acostumbrados a grandes celebraciones el día de su cumpleaños y aunque esta vez haya tenido que hacerlo de otra manera por la situación que vivimos, lo cierto es que la influencer no ha dejado de disfrutar de un día tan especial.

Con un primer look de día, Ana lucía un outfit de una sola pieza con cuerpo de nido de abeja, escote cuadrado y mangas con volumen de la colección primavera – verano de la firma española High Spirits. Un must de inspiración boho que no puede faltar en tu armario en estos meses. Por la noche, para cenar, nos devolvía a esa imagen a la que nos tenía acostumbrados en sus redes sociales de colores vivos y atrevidos que tanto furor han causado entre sus seguidoras. Un vestido fucsia de la marca italiana Aniye By con unas botas Cowboy de Wandering.

Lo acompañó con un peinado de ondas desenfadadas con trenzas para dar un toque veraniego. Un look conseguido con la nueva styler portatil ghd Unplugged, que ya es un imprescindible en el bolso de la influencer, ya que es la primera plancha de pelo de viaje de ghd con la que podrás transformar tu look en cualquier lugar.

Ana Matamoros se encuentra en el mejor momento de su carrera como influencer. Tanto es así que actualmente trabaja con algunas de las grandes marcas de nuestro país como MAC, ghd, Aristocrazy o Braun. Su espontaneidad, naturalidad y su profesionalidad la posicionan en el mundo de la moda como una de las referentes más importantes del momento.

La influencer ha asegurado estar en el mejor momento no solo de su carrera, si no de su vida. Recién aterrizada de Milán, donde estudió su carrera de Fashion Business, Communication and New Medias en el Instituto Marangoni que terminó hace poco más de un mes y en una parada por España para descansar antes de volver en octubre a continuar con su trayectoria en moda, Matamoros nos enseña cómo disfruta de su cumpleaños y de su verano.

Además, nos ha confesado tener grandes sueños por delante que no tardará en desvelarnos. “En este momento de mi vida me encuentro mejor que nunca, estoy disfrutando de mis amigos, de mi trabajo y de los pequeños momentos que me da la vida. Entre la carrera y mi trabajo hay momentos en los que me cuesta parar y cuando lo hago intento disfrutarlos al máximo”.