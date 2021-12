Sabe lo que le gusta. También cómo cambiar de estilo con tan solo un par de gestos. Y ahora comparte sus ideas con el resto para que veamos cómo es capaz de crear estilismos de la nada. Anita Matamoros se ha puesto a pensar y ha creado cuatro looks totalmente diferentes, para cuatro situaciones diferentes, en las que hay un denominador común: una camiseta básica.

Una camiseta blanca, la base de cualquier look

Ella ha partido de una camiseta blanca, de algodón, de estilo cropped, que ha ido conjuntando con distintas prendas hasta dar con estilismos que nada tienen que ver unos con otros. Y sus ideas pueden servir de inspiración para estilismos tanto de día como de noche.

Ella comienza con uno compuesto por un pantalón cargo de la firma Lovers and Friends que complementa con unos botines de tacón de color rojo de Zara. A esto añade un bolso, también de color rojo y una gorra de piel negra que le da el toque final al estilismo.

Un día de descanso y relax

Después salta a un look más relajado, de un día de chándal, busca un estilo muy de la América de los años 90. Lo logra gracias a complementar esa camiseta básica con un pantalón de SuperDown, con estrellas dibujadas y una sudadera rosa de Zadig et Voltaire. Remata con unas zapatillas rosa de la marca Adidas que van a la perfección con el toque del jersey.

Para una comida con amigos Anita Matamoros complementa la camiseta con un pantalón también de la firma Lover and Friends, pero esta vez son de estilo vaquero y ajustados. Lo acompaña una americana, que es lo que cambia por completo el estilismo que es de Zara de esta temporada y le da el toque diferencial con un collar de colores y unos botines de Bottega Veneta.

Una noche de fiesta

El cuarto look lo construye pensando en una noche de fiesta -y también sin tener muy en cuenta las temperaturas invernales-. Consiste en complementar esa camiseta cropped con una falda rosa, corta y de tiro alto, de More to come, la firma de Revolve, que es la plataforma en la que Anita consigue muchas de las prendas de su armario.

Lo remata con una cazadora perfecto de color negro básica y de corte atemporal y con unos zapatos también rosas de The attico. Un modelo tan colorido como primaveral que puede ser una gran idea en esa época del año.