La hija de Makoke también se ha ido de boda, este fin de semana ha sido un verdadero aluvión de enlaces matrimoniales, ella no podía quedarse en casa y mucho menos no aprovechar la ola de calor para lucir cuerpazo. Mientras su padre pasa una temporada en Honduras participando en Supervivientes, ella sigue a lo suyo y, de momento, su trabajo de influencer de moda le va genial. Anita Matamoros ha llevado un look tan explosivo como los que le hemos visto lucir a su madre durante años, con un vestido cut out marrón chocolate de escándalo. La sensualidad debe ser un gen dominante, porque Anita ha roto tantos cuellos en la boda como Makoke en otros tiempos, aunque sigue haciéndolo.

Anita Matamoros optó por un look muy veraniego y atrevido, un vestido largo de NBD vendido por Revolve, modelo Lotte que de lado parecía un bandeau y una falda, pero que al girarse resultaba ser un vestido cut out drapeado con una abertura en el abdomen y otra en la pierna que dejaba ver sus infinitas extremidades acabar en unas sandalias de tacón preciosas en color champagne. El precio del vestido era de 251 euros y lo hay en dos colores: marrón chocolate y rosa fucsia, dos preciosidades.

Anita Matamoros agota el vestido de boda más explosivo de la temporada en horas

El vestido tenía un corte cruzado en la pierna que creaba ese efecto drapeado y tenía un truco genial, por dentro, llevaba un forro de silicona que se pegaba al cuerpo y hacía que la tela viscosa no se moviese del sitio. Está agotado en todas las tallas menos en la XL, pero tranquilas, porque os traemos algunas opciones alternativas para que podáis recrear el look de la hija de Kiko Matamoros sin olvidarnos de ningún detalle.

De accesorios utilizó solo un reloj de pulsera y unos pendientes dorados con brillantes que iban a juego con la tira de las sandalias, un look muy minimalista que le sentaba genial y que prefirió no emborronar con estridencias.

Un maquillaje sencillo para un look muy atrevido fue otro de los aciertos de Anita

El peinado consistió en dejar su melena rubia suelta pero con un recogido alto que dejaba ver sus accesorios y daba paso a su acertado maquillaje. El make up de Anita Matamoros consistió en un smoky eye muy sutil en tonos ahumados que le daba a su mirada un aire felino. Para sus labios usó un pintalabios rosa muy natural y terminó el maquillaje con unos polvos bronceadores muy bien difuminados con aspecto mate; y una máscara de pestañas negra. Desliza para ver el look de Anita Matamoros y juégatela con un look explosivo, si la novia no te mata, claro.