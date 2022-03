El estilo de Patricia Pardo es digno de admirar. Fiel seguidora de las tendencias, la periodista muestra en su cuenta de Instagram cómo le gusta vestir día a día. Apuesta con creces por la ropa fina y elegante, aunque con un toque personal. Le gusta llevar vestidos largos y ajustados y jugar con diferentes peinados, pero siempre conservando su espíritu juvenil.

Estas son las prendas favoritas de Patricia Pardo

Observando con detenimiento sus modelitos, podemos afirmar con total seguridad que es una mujer con un talante refinado y ‘chic’. No le gustan mucho los estampados, por eso siempre suele lucir prendas lisas, sin grandes estridencias. Si por algo destaca su armario, es por la sencillez. Sí, es una mujer de gustos clásicos pero de vez en cuando se atreve con prendas más llamativas. Eso sí, lo que siempre resalta y, no nos extraña, es su altura. Mide 1,83 y siempre que luce diseños cortos, cortísimos, sus piernas infinitas se convierten en las protagonistas absolutas del look.

Otra de sus prendas más recurrentes han sido las americanas, las luce en todos los colores posibles, a veces abiertas y otras cerradas, pero siempre con la combinación más explosiva. Y aunque la mayor parte de su guardarropa está protagonizado por ropa lowcost, muchas marcas ya quieren vestirla.

Ella no es mucho de vaqueros, pero cuando se pone unos jeans siempre apuesta por los de tiro bajo, con las piernas ajustadas. Son la opción ideal si eres una mujer alta. como ella. Además con este tipo de pantalones, también potencia sus caderas y su modélica figura. Le sientan como un guante y eso que es una prenda muy difícil de llevar.

Destaca por su estilo y su enorme profesionalidad

Acostumbrada a posar delante de la cámara desde sus inicios en el mundo del periodismo, Patricia Pardo sabe manejarse delante de los focos a la perfección. A sus 38 años, lleva diez ligada al programa de ‘Ana Rosa Quintana’. Si bien es cierto que comenzó como reportera y colaboradora en el 2008 en ‘Está Pasando’, gracias a su inclusión en el programa de las mañanas de Telecinco ahora es copresentadora, y una de las caras visibles más importantes del espacio.

Sin embargo, más que por su trabajo -que siempre defiende de forma exquisita- en las últimas semanas su nombre ha sonado con fuerza por la recién estrenada relación que mantiene con Cristian Gálvez, otro de los rostros más queridos de la cadena.

El presentador de Pasapalabra hizo pública su ruptura con la gimnasta Almudena Cid el pasado año. Con su separación, se rompía uno de los matrimonios más sólidos del mundo del corazón, -llevaban 15 años juntos y 11 casados-. Por su parte, Patricia se separaba del parte de sus dos hijas, Fran Márquez, unos meses antes.