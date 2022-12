Si hay algo que se lleva esta temporada es lo metalizado, el glitter y todo lo que brille tanto que para mirarlo directamente necesites gafas de soldador. Da igual en qué prenda incorpores esta nueva tendencia, pues se lleva en bolsos, faldas, pantalones y, por supuesto, en calzado. Hoy, Anabel Pantoja se ha dejado ver con una botas de Primark que están arrasando en tiendas y que queremos tener estas fiestas para completar todos nuestros looks.

La sobrina de Isabel Pantoja ha pasado una mala racha durante las últimas semanas, pero, poco a poco, la vamos viendo recuperarse. Tras la muerte de su padre, se ha apoyado en su familia y amigos, pero cada día la vemos más alegre y lo estábamos deseando. Ya ha salido de fiesta y para quemar la pista de baile se ha calzado con unas botas de estilo cowboy que no te dejarán indiferente, por su diseño y, además, por lo económicas que son.

Las botas de Primark de Anabel Pantoja son ideales para ir cómoda a cualquier fiesta

La colaboradora de Telecinco ya tiene con qué combinarlo todo durante estas fiestas, porque se ha hecho con el calzado más trendy. En su última aparición, la pudimos ver enfundada en un little black dress asimétrico, súper ajustado y con aberturas cut out. Un estilo muy street style, que tan de moda está en los últimos meses. Además, para combinar las botas, la sevillana se ha echado al hombro un bolso shoulder metalizado en el mismo tono que el calzado. No se le escapa un detalle.

La prima de Kiko Rivera ha querido lucir piernas con el corte mini del vestido y para darle todo el protagonismo a sus nueva adquisición. No obstante, las botas cowboy nos dan muchísimo juego a la hora de integrarlas en un look. Nos sirven para crear un estilismo más festivo, como el suyo y para algo más casual. Al tener punta en pico son ideales para calzar con unos pantalones acampanados, unos mini flare o un vaquero de estilo boyfriend. ¡Las posibilidades son infinitas!

Las tendencias botas: over the knee, cuadradas y de tipo calcetín

Este diseño de Primark tan llamativo está disponible en la web a un precio de 27,90 euros. Os damos un truco, si no las encontráis en tiendas en España, podéis probar con la inglesa y pedirlas online.

Todos los años las botas son el must have de invierno, pero lo cierto es que en este tenemos más variedad que nunca, porque se lleva prácticamente todo. Por un lado, las botas altas, hasta casi mitad de muslo en cuero negro o de colores son las más deseadas, sobre todo por las jóvenes. Otra de las tendencias más marcadas es el glitter o brillo en el calzado, hemos visto ya a muchas celebrities lucir en sus pies colores fantasía o intergalácticos, como las de Anabel Pantoja. Hay para todos los gustos, desde las más planas con mini tacón, hasta con plataforma XXL. Las botas de agua con punta roma y de caña alta también son muy demandadas en esta época, a nadie le desagradan unas buenas Hunter.

Las botas de punta cuadrada más noventeras han vuelto para quedarse y los botines de estilo calcetín ajustado con tacón de aguja están causando sensación. ¡Renueva tu zapatero y dale una oportunidad a uno de estos diseños!