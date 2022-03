No están siendo unos días fáciles para Anabel Pantoja. La colaboradora de ‘Sálvame‘ lo está pasando verdaderamente mal desde que viese a su tía Isabel Pantoja entre una marea de periodistas a las puertas del juzgado. «No me encuentro bien, se me remueven muchísimas cosas… A una persona a la que quiero no me gusta verla así. Me parece lamentable, he visto muchos juicios y a nadie se le ha tratado de esta forma», afirmaba la influencer muy indignada.

Pero además, a esta preocupación, ahora se le suma que tan solo una semana después de darle el alta a su padre, Bernardo Pantoja, (tras pasar 29 días ingresado en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla), ha tenido que ser ingresado de nuevo. De hecho, su estado de salud es bastante delicado.

A pesar de todos estos problemas, Anabel Pantoja no pierde su alegría y tampoco deja de acudir a su puesto de trabajo para hacernos reír con sus comentarios y actuaciones desternillantes. Pero ojo, porque su sentido del humor no es lo único que ha hecho que la joven se convierta en uno de los rostros más queridos de la televisión, porque también sus estilismos son fuente de inspiración para muchas.

Anabel Pantoja estrena la blusa que más favorece tengas la talla que tengas

La influencer acudió ayer al plató de Telecinco con una blusa que se convirtió rápidamente en objeto de deseo en Instagram, ya que nada más vérsela, sus seguidoras no pararon de preguntarle a qué firma pertenecía. Y lo cierto es que le sentaba fenomenal. Tanto es así que hasta algunos de sus compañeros no dudaron en piropearla y decirle lo guapa que estaba. «Te sienta muy bien el fuccia, Anabel», le decía Jorge Javier Vázquez.

La blusa en cuestión no puede ser más ideal. Se trata de un diseño con tejido de seda que cuenta con unas mangas abullonadas perfectas para estilizar los brazos al instante, un cuerpo ajustado que consigue afinar la silueta ópticamente, y un sensual escote en V que potencia el pecho y le añade un plus de estilo. ¿Lo mejor? Solo cuesta 19,99 euros. Pertenece a la firma OneBasic y se puede comprar en su página web.

El fucsia, el color top de la primavera

Anabel Pantoja acertó de lleno con esta blusa que tenía como protagonista el color fucsia, uno de los tonos tendencia de esta primavera. Ella combinó la prenda con unos pantalones vaqueros de tiro alto y unas sandalias de tiras plateadas. ¿Para completar el look? Unos cuantos collares largos. ¿Quieres verla ya? Sigue bajando.