¡No ha parado! El mes de agosto, que ya llega a su fin, ha sido de lo más movidito para Ana Terradillos. La presentadora, en primer lugar, hizo las maletas para meterse en un avión destino Corea del Sur. Allí no paró de hacer turismo, callejear y probar la gastronomía típica del país. Vamos, que disfrutó de un viaje exótico pero de desconexión total. Pero después de meses intensos en ‘El programa de Ana Rosa’ y esperando retomar su trabajo en ‘Cuatro al día‘, la periodista ha decidido explotar al máximo sus vacaciones y ahora ha puesto rumbo a Formentera, desde donde no deja de darnos envidia.

¿Qué está haciendo en la pequeña isla? ¡De todo! Tomar el sol, bañarse en aguas cristalinas, comer en carísimos restaurantes, divertirse tomando copas con amigos… ¿Lo mejor? También está teniendo tiempo para estar activa en las redes sociales y mostrarnos todo, incluidos sus looks.

Lo cierto es que Ana Terradillos ha preparado su maleta a conciencia, porque no le falta un detalle. La hemos podido ver presumiendo de caftanes que derrochan estilo, faldas midi estampadas que no pueden ser más chic, gafas de sol que elevan cualquier estilismo… Pero ojo, porque si hay un accesorio que nos ha enamorado por completo, ese ha sido su gorro de pescador.

Ana Terradillos triunfa con un gorro bucket de lujo

Desde hace un par de años hemos presenciado el auge de este particular complemento, el conocido como bucket hat. Estos gorros, llamados también sombreros de pescador, se popularizaron gracias al street style y no tardaron en inundar las tiendas. Por supuesto, este verano han logrado ser de nuevo protagonistas. Y es que se han convertido en el perfecto toque final de los looks veraniegos. Y cuando veas el de Ana Terradillos vas a terminar de convencerte.

La presentadora ha estrenado un gorro bucket de la firma Loewe valorado en 450 euros. Se trata de un diseño de tejido denim con bordes deshilachados y tiras de lona con el característico logotipo de la marca. Un accesorio ideal que, eso sí, solo es apto para algunos bolsillos privilegiados. ¿Quieres verlo ya? ¡Sigue bajando!