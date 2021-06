La almeriense lleva un top veraniego tan bonito que no hemos podido evitar copiarlo para lucirlo esta temporada.

Aunque Ana Soria se ha querido alejar por completo del mundo influencer, lo cierto es que ella tiene todas las cualidades para convertirse en una de las reinas más top de Instagram. Es guapa, tiene tipazo, se le da bien posar en las fotos y sus estilismos suelen causar furor entre jóvenes y no tan jóvenes. Todo lo que se pone ocupa titulares y sus looks consiguen inspirar a sus más de 126 mil followers. Sin embargo, y aunque tiene todas las herramientas para triunfar en la plataforma; la joven ha preferido durante todo este tiempo no subir demasiadas fotos, no colaborar con marcas y no etiquetar las prendas que llevaba en sus modelitos. Una clara declaración de intenciones que se ha materializado finalmente con la decisión de la almeriense de desactivarse por completo las redes sociales.

Todo apunta a que el motivo por el cual la novia de Enrique Ponce ha tomado esta decisión, al igual que hizo el diestro hace unas semanas, es que ella prefiere centrarse (al menos, por ahora) en su carrera como estudiante universitaria. Misma razón por la que seguramente no haya querido protagonizar ninguna portada de revista. Sea como sea, la realidad es que Ana Soria, con o sin redes sociales, para nosotras es toda un it girl encubierta. Y, como echamos de menos sus originales estilismos, hoy queremos recordar una de sus últimas publicaciones antes de cerrarse Instagram. Un post en el que aparecía posando con un top de lo más veraniego que no puede gustarnos más.

Ana Soria triunfó en Instagram con el top que necesitas incluir en tu maleta este verano

A pesar de que la prenda solo ha durado 24 horas en su perfil de la red social (borró su cuenta al día siguiente), este tiempo ha sido más que suficiente para que la tengamos grabada en nuestra retina. Eso, y que hemos hecho una captura de pantalla, para qué engañaros. Se trataba de un top blanco de aires muy estivales que destaca por sus calados y mangas abullonadas. Una pieza de escote cuadrado y manga al codo que nos resulta indispensable para los looks más románticos y favorecedores de verano.

Ella la llevó combinándola con unos pantalones chinos negros y unas sneakers de Vans. No obstante, a nosotras nos parece una prenda tan sumamente versátil que bien la podríamos ver combinada con cuñas y una bonita falda midi o con unos shorts vaqueros. Son tantas sus posibilidades que no podemos dejar de recomendar que te hagas con un top similar al de Ana Soria para estas vacaciones. ¡Seguro que no te arrepientes!