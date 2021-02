La joven almeriense nos sorprendió sacando a su perro Ney con un look de lo más acertado en el que aúna todas las tendencias del momento.

Suele buscar pasar desapercibida y es por ello por lo que, aunque sin éxito, Ana Soria intenta elegir en su día a día looks sobrios y discretos que no llamen demasiado la atención. No obstante, su relación con Enrique Ponce la han colocado en el centro de todas las miradas y, se ponga lo que se ponga, logra captar nuestro interés. La joven, que de la noche a la mañana ha pasado a ser una de las influencers más mediáticas de nuestro país; tiene un estilo de lo más definido. Ella siempre apuesta por prendas sencillas, de corte clásico y atemporal, asépticas y sin mucho estampado ni brillo. Sin embargo, con estas elecciones, suele conseguir crear estilismos tan acertados como favorecedores. Y eso es justamente lo que ha hecho con su último look, en el que la almeriense, sin perder un ápice de su estilo tan característico, ha sabido reunir todas las tendencias del momento. Un acierto muy sobrio que no puede gustarnos más.

Se trata de un conjunto muy simple pero lleno de detalles que Ana Soria compartió a través de sus stories de Instagram; mientras sacaba a pasear a su pequeño perro, Ney. Un total look en negro con el que conseguía lucir varias de las tendencias del momento. Todas ellas éxitos en las tiendas de ropa más llamativas y muy pero que muy actuales que a la joven (y a todas nosotras) sientan de maravilla.

El look con el que Ana Soria consigue aunar todas las tendencias del momento

Una de las trends que Ana Soria ha elegido para este último y acertadísimo look no es otra que la sobrecamisa; una prenda a caballo entre la chaqueta y la camisa que sienta de maravilla en los meses de entretiempo y que funciona prácticamente con todo tipo de estilismos. Ella, además, ha escogido una de efecto cuero, una de las tendencias del momento más llamativas. Faldas, vestidos, pantalones y sobrecamisas de piel o polipiel son, sin duda, un básico en nuestro armario en este 2021. Es una prenda que la estudiante de derecho ha llevado con un jersey de cuello alto negro y unos sencillos leggings y que ha rematado con el calzado estrella de esta primavera: las botines blancos. En su caso, se trata de unas sencillas botas de caña baja en un tono crudo que, con poco tacón, son ideales para los looks más casuales de nuestro día a día. ¿Se puede pedir más?

Como sabemos que querréis copiar su estilismo, hemos elegido prendas muy similares a las que ella lleva en su último y acertadísimo look. ¡Anímate y copia el mejor conjunto de Ana Soria!