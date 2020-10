Pasó de ser una auténtica desconocida a ocupar titulares y a protagonizar portadas de revista. La vida de Ana Soria ha dado un giro de 180 grados desde que se confirmara su relación con Enrique Ponce y ella ha sabido aprovecharlo en su beneficio. La pareja de tortolitos se ha mostrado en todo momento muy acaramelada en las redes sociales y es que, otra cosa no, pero la joven ha dejado más que claro que ella tiene madera de influencer. En Instagram o en Tik Tok, el torero y la universitaria han hecho gala de su complicidad y romanticismo. Pero también de su buen gusto a la hora de vestir. La almeriense de 21 años ha utilizado su perfil para enseñarle al mundo sus siempre acertados estilismos; instantáneas en las que nos muestra su estilo y su buen gusto que la han llevado a colaborar con alguna que otra firma de moda. En esta última ocasión, con el abrigo más bonito del otoño.

Ha sido una de las primeras colaboraciones que Ana Soria ha hecho con marcas de moda en su cuenta de Instagram y, sin duda, no ha podido ser más acertada. La joven almeriense ha posado con un abrigo en color rojo de Ammonite, una firma valencia de ropa casual que ha enamorado a la joven influencer pero también a nosotras. Y es que el abrigo, del tono más intenso de toda la paleta cromática, nos parece la prenda perfecta para estos días de entretiempo. «No puedo estar más contenta con este abrigo tan ideal», escribía la joven desde Bilbao a través de su perfil de Instagram. Y lo entendemos a la perfección. La pieza, de corte muy clásico y sencillo pero llena de vida gracias a su bonito color rojo es, sin duda, una de las prendas de abrigo más ideales para este otoño e invierno.

Una pieza que nos ha gustado tanto que no hemos tardado en rebuscar en la web de la tienda para intentar encontrarla. Algo que no ha ocurrido, pues el abrigo está agotado y solo está disponible en mostaza o beige por un precio de 90 euros. ¡Una auténtica lástima! Sin embargo, y como nosotras no queremos quedarnos sin el nuestro, hemos navegado por Internet y hemos seleccionado otras propuestas muy similares de diferentes marcas. Y es que, si no podemos tener el mismo que Ana Soria, tendremos uno parecido. El caso es no pasar el otoño sin un abrigo rojo de lo más favorecedor.