Dos de las mejores comunicadoras de nuestro país se han reunido en la noche de este jueves 10 de noviembre con motivo de unos galardones. Susanna Griso y Ana Rosa Quintana han acudido a esta gala ataviadas con sus mejores looks, ya que la ocasión lo merecía. La presentadora de ‘Espejo Público’ ha hecho entrega del premio a ‘Mejor Presentadora’ a una Ana Rosa muy emocionada. A pesar de que son rivales directas en la pequeña pantalla, pues ambas compiten en la misma franja horaria, fuera del trabajo han demostrado llevarse de maravilla. Pero, ¿qué looks han escogido para esta gala?

Ambas han coincidido en el mismo color: el negro. Este tono es una apuesta asegura y que no falla, tenga la edad que tengas. El total look en negro es la opción perfecta para ir elegante, sofisticada y glamurosa a tus citas, además de que es uno de nuestros colores favoritos para el invierno. ¿Quién no tiene en su armario un vestido negro, que se convierte en su comodín cuando no sabe qué ponerse? Ahora, Ana Rosa Quintana y Susanna Griso nos enseñan cómo lucir total looks en negro para estar estilosa a partir de los 50.

Ana Rosa Quintana y Susanna Griso adaptan el negro a su estilo

A pesar de que ambas han elegido el mismo color como protagonista del look, lo han hecho de manera diferente y adaptándolo a sus gustos y estilos. Por su parte, Ana Rosa ha sorprendido con un coqueto vestido tipo blazer con un original escote y por debajo de la rodilla. Un diseño que ha combinado con unos llamativos salones rojos, que elevaban al completo su look. Por su parte, Griso ha brillado con un vestido largo palabra de honor con unas sencillas rayas doradas, perfecto para la Navidad. ¿Quieres ver sus looks y el del resto de invitadas? ¡No te pierdas la galería!