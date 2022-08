La actriz ha pasado los dos años más duros de su vida. No ha habido ni un solo momento en el que no recordara a su hijo Aless. Desde que el joven falleciera a consecuencia de un cáncer el 13 de mayo de 2020 solo la hemos visto llevar dos colores: blanco para sus apariciones públicas y negro para el resto de ocasiones. Ana Obregón ha roto su luto para asistir a un rodaje con un vestido étnico de colores, con el que se veía espectacular. Analizamos el look al detalle y recordamos los mejores estilismos que nos ha dejado durante estos dos años.

La actriz se ha adentrado en un nuevo proyecto cinematográfico con un director al que muchas recordaremos por su serie ¡Ala…Dina!, Paco Arango. Este director de cine hizo que los más jóvenes disfrutaran de una comedia protagonizada por Paz Padilla, Miriam Díaz Aroca y Lidia San José. Ahora, Ana ha retomado su trabajo como actriz y lo ha hecho por todo lo alto participando en una comedia solidaria llamada Mi otro Jon, que recauda dinero para ayudar a los niños enfermos de cáncer. Para esta ocasión, ha roto el luto para enfundarse en un vestido étnico de la firma barcelonesa Tot-Hom.

El vestido étnico de colores con el que ha roto el luto Ana Obregón es una edición limitada

Ana siempre ha sido un referente de buen gusto y estilo. Para colaborar con esta causa solidaria, que tanto le toca el corazón, la actriz ha llevado dos estilismos de colores. El primero, y el más llamativo, ha sido un vestido étnico midi de palabra de honor y manga abullonada, que le quedaba como un guante. Además, el diseño tenía un drapeado muy bonito en la parte superior y un estampado en colores verde y amarillo.

El segundo look que llevó en el rodaje fue un conjunto de blusa y pantalón en color rojo intenso. La blusa era de manga larga, tenía un escote de estilo cut out y unas hombreras que le hacían una figura increíble. La parte de abajo cambiaba y fue en primer lugar una falda de tubo en el mismo color con abertura frontal; y en el segundo cambio, mantenía la blusa y añadía unos pantalones campana planchados a raya preciosos, también en este rojo vibrante.