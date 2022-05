La actriz está pasando unos días de descanso en Ibiza, un lugar espléndido para desconectar del mundo y lucir los mejores looks adlib. Sien embargo, Ana Milán nos ha sorprendido con un vestido camisero blanco y dorado de estilo griego. Ha creado un look perfecto para pasear por las playas de Can Salia como una princesa, además, ha lucido unas joyas a juego que no os dejarán indiferentes.

Ana Milán debió pasar una tarde de compras por la Milla de Oro de Madrid, concretamente por Claudio Coello, de donde han salido todas las prendas y accesorios de su look veraniego. Por un lado, se enfundó en un vestido camisero de inspiración griega blanco muy ligero con dibujos dorados, que era una pasada. Esta especie de caftán anudado en el frente es de la marca Ehlea, con unas formas geométricas étnicas en color oro fantásticas y muy vistosas.

Ana Milán ha combinado su vestido camisero de estilo griego con las mejores joyas

Para completar su look ibicenco la actriz se calzó con unas sandalias de tiras en el mismo color que los dibujos del vestido, unas tiras doradas, también de estilo griego que eran una verdadera pasada y que son la última tendencia en moda.

Pero, sin duda, lo mejor del outfit fueron las joyas, un despliegue de brillos dorados adornaba su cuello y sus muñecas. En primer lugar, combinó dos tipos chokers doradas, una abierta con detalles de cocodrilos que asomaban por el cuello de la marca Suma Cruz y otra en el modelo choker mandalai amarillo, dorada plana y sin adornos muy elegante.

Para sus orejas eligió una gran variedad de pendientes, pues la actriz tiene los lóbulos anillados por distintas zonas; unos aros en color turquesa, unos pendientes dorados colgantes y varios aretes de estilo earcuff en el mismo color. En sus muñecas también puso algunos adornos, una pulsera de oro fino y otra con un diseño de ojo dorado de la firma de joyería Aristocrazy, que es una maravilla.

Ana comentaba jocosamente en sus redes que parecía que se iba de boda y es verdad, porque es un look digno de un enlace ibicenco por todo lo alto. Desliza para ver el look más chic de Ana Milán con el que arrasar en todas las playas y con el que lucir un bronceado ideal.