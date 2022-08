Ana María Aldón no va de boda, pero sí se ha vestido de gala para dar su última entrevista en Televisión. Lleva un vestido rojo de Zara, lencero y con caída, largo hasta lo pies y asimétrico. Es una opción ideal para tener siempre en nuestro fondo de armario, ya que no pasa de moda y lo vas a usar tanto en fiestas como en looks de fines de semana.