Jose Luis López Rodríguez, empresario andaluz, apodado 'El Turronero' ha cumplido hoy 60 años y ha querido celebrarlo por todo lo alto. Cuando decimos por todo lo alto es literalmente, pues ha hecho una lista de 3.000 invitados para los que ha puesto a su disposición, incluso, aviones privados y trenes que facilitasen su desplazamiento. Este evento de altos vuelos no ha querido perdérselo ni una sola celebridad española. Hasta el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (FIBES) se han desplazado rostros conocidos como Lourdes Montes, Ana María Aldón, Fabiola Martínez, Beatriz Trapote, Susana Díaz y muchísimas más personalidades. Naturalmente, este cumpleaños merecía engalanarse como es debido, pero ¿quiénes fueron las mejor vestidas del evento? Te damos todos los detalles a continuación.

Sesenta años no se cumplen todos los días, por lo que ‘El Turronero’ ha montado un sarao, pero de los buenos. Pista de baile, feria, coches de choque, atracciones, actuaciones y famosos de todo tipo. Desde influencers, hasta diseñadoras, cantantes y políticos, empresarios y socialités se han mezclado para celebrar este gran día del empresario andaluz. No han podido faltar los Gemeliers, Albert Rivera, José Ortega Cano, Bertín Osborne, Manolo Sarria, José Ribagorda, José Mota, Santiago Segura, y un larguísimo etcétera. No obstante, en este artículo nos centraremos ellas y en las tendencias y los estilismos que vimos desfilar a lo largo de esta tarde de fiesta.

Fabiola Martínez y Lourdes Montes: las mejor vestidas del cumpleaños de 'El turronero'

La diseñadora de moda flamenca Lourdes Montes acertó con un sencillo y sofisticado vestido a capas en color azul marino. El diseño de su escote, la falda larga con vuelo y el talle ajustado hicieron que se viera completamente despampanante. Además, incluyó la tendencia de las sandalias confeccionadas en rafia con unas plataformas XXL de tacón ancho.

Ana María Aldón, optó por un diseño más alegre y se enfundó en un vestido estampado de lunares blancos con fondo buganvilla. En su caso, Fabiola Martínez se decantó por una súper tendencia de esta temporada: el escote plunging. La ex pareja de Bertín Osborne lució un vestido con abertura frontal, cuello cerrado y adornado con una flor 3D y una falda de tubo con grandes volantes.

(Artículo en elaboración)