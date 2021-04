Ana Boyer ha encontrado el vestido asimétrico que se ha convertido en su segunda piel y en nuestra nueva obsesión. Sexy a la par que sofisticado.

Lo ha vuelto a hacer. Ana Boyer arrasa cada vez que publica una fotografía en sus redes sociales. Esta vez, la hija de Isabel Preysler ha lucido el vestido asimétrico que se ha convertido en su segunda piel y que además saca su lado más sexy y atrevido. «Hay que empezar la semana con una sonrisa!», escribía junto a una imagen en la que aparece sentada de lado y con la cabeza apoyada en la mano dejando ver su faceta más sensual. Pero no hemos podido evitar centrar nuestra mirada en el perfecto vestido de lino, ‘Made in Spain’, que le sienta como un guante y que no nos puede gustar más.

Se trata de un vestido de la firma ‘By Niuma’, concretamente el modelo Salamat Arena de la Comte collection. Se trata de «un vestido corto con cuello y manga asimétrica. El tejido está compuesto por una combinación de lino y viscosa ECOVERO que nos da una imagen elegante similar al Shantung», aseguran desde la propia firma, que se han querido hacer eco del estilismo de Ana Boyer con su vestidazo. Además, de ser bonito y gracias al lino súper fresquito para los días de calor, su precio es toda una tentación: cuesta 77 euros. Está disponible en tres tallas (S, M y L)

Este vestido es ideal para cuando llegue el calorcito y cojamos un poco de color. Su tono arena combinará a la perfección con una piel tostada. Un diseño que arrasará entre las que más saben de moda este verano. Y sino al tiempo. Por eso, hazte con él antes de que se agote. Porque se va a agotar.

Son contadas las ocasiones en las que Ana Boyer ha caído en un renuncio a la hora de vestir. Siguiendo la estela de su madre, un icono de estilo y una de las mujeres más elegantes de nuestro país, sus hijas han sabido heredar su clase y su lado más fashion. Tanto Tamara Falcó como Ana Boyer se han convertido en una fuente de inspiración para muchas mujeres de nuestro país. Sea de la edad que sean. Por este motivo, nos fijamos en las prendas que lucen ellas y que sabemos que se convertirán en las más deseadas de la temporada.

Os dejamos el vestido más bonito (y asimétrico) de Ana Boyer y donde podéis encontrarlo. Fíchalo y conviértete en la mejor vestida durante tus noches de verano. Ideal para combinar tanto con unas cuñas como unas sandalias más elegantes. Tú eliges cómo llevarlo.