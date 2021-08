Queramos o no, ya va siendo hoy de despedir el verano y Paula Echevarría y Ana Boyer se han empeñado en hacerlo luciendo el vestido más ideal.

Hay que ver lo rápido que pasa el tiempo. Hace apenas unos días estábamos eligiendo bikinis en las rebajas del 1 de julio y ahora, como el que no quiere la cosa, ya estamos pensando en el modelito que llevaremos a nuestra vuelta a la oficina en septiembre. El verano se ha pasado en un abrir y cerrar de ojos y, aunque eso es siempre una mala noticia; no podemos negar que, dentro de lo que cabe, tenemos unas pocas ganas de ver qué nos depara el nuevo año. Y es que, seamos realistas, el año empieza en septiembre. Nada de diciembre y sus campanadas. Ha sido una temporada rara. Las vacaciones han estado una vez más limitadas por las restricciones por el coronavirus y los viajes han sido más cortos y más cercanos de lo que quizás nos gustaría. No obstante, ha sido una época muy guay. Y es por eso por lo que creemos que debemos despedir el verano como se merece. Por todo lo alto.

Decir adiós al verano con nuestras mejores galas, un plan perfecto

Podemos preparar una gran cena de fin de etapa o salir a tomar algo con nuestros familiares o amigos para celebrar que el verano, aunque diferente, ha sido una pasada. El caso es hacer algo. Y sea lo que sea lo que hagamos, lo debemos hacer luciendo nuestras mejores galas tal y como han hecho Ana Boyer y Paula Echevarría; quienes se han empeñado en despedir en verano con el que, sin lugar a dudas, es la prenda perfecta para hacer la transición de la estación más calurosa del año a una de las más frías. Un vestido ideal que seguro que quieres copiar antes de que termine el mes de agosto.

El precioso vestido que han elegido Ana Boyer y Paula Echevarría para despedir el verano

La hija de Isabel Preysler y la actriz que enamoró a Miguel Torres han coincidido posando en Instagram con dos vestidos que, sin ser idénticos, sí que nos han resultado muy parecidos. Y es que ambos son dos modelos largos hasta el suelo, de manga larga y ligeramente abullonada y de estampado floral en tonos azulados sobre fondo blanco. Dos diseños que nos han parecido ideales para poner fin al verano sin perder ni un ápice de estilo y brillando tanto o más como ellas dos. ¿A qué esperas para ponerle el broche final a tus vacaciones con el mejor de los estilismos?