Aunque el conjunto es de lo más sencillo, le agrega una pizca de diversión a las prendas al seleccionar un bolso personalizado. Se trata del best seller por excelencia de An and Lee, una marca española especializada en complementos personalizados. Concretamente, del modelo Shopper. Ella lo lleva con las iniciales A.B.P. (de Ana Boyer Preysler). Está fabricado en piel de vacuno y cuesta ahora mismo 185 euros.