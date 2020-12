Ana de Armas ha reaparecido después de varias semanas sin dar señales de vida con un estilismo de lo más original y sencillo.

Hacía meses que no la veíamos (y que la echábamos de menos), pero por fin ha reaparecido. Y es que Ana de Armas ha sido, indiscutiblemente, una de las claras protagonistas del 2020 y no podíamos acabar el año sin que nos regalase otro de sus grandes looks. La que fuese una de las principales protagonistas de El Internado hace ya más de una década, ahora se ha convertido en toda una gran estrella de Hollywood; llegando a ser nominada a su primer Globo de Oro en 2019.

No hay duda de que su vida ha cambiado por completo. Ahora, sus papeles son dignos de Oscar y, cuando la vemos, siempre es por las calles de Los Ángeles bien acompañada de Ben Affleck; su pareja sentimental más internacional. Los dos enamorados se conocieron mientras grababan el thriller Deep Water y después de varios viajes, muchos rumores y un confinamiento juntos, no hay duda de que la pareja está viviendo su propio cuento de hadas.

Así es el look más sencillo y hippie de Ana de Armas

Ella ha triunfado tanto en el ámbito laboral como en el sentimental. ¡Pero también en el fashionista! Y es que aunque el próximo año se estrene como Chica Bond en la nueva entrega del Agente 007, en unos meses podamos verla poniéndose en la piel de Marilyn Monroe en la película de Netflix Blonde y su relación con el actor norteamericano vaya viento en popa; son sus estilismos los que verdaderamente la han convertido en una de las mujeres del año. Durante la cuarentena, sus paseos diarios por la ciudad californiana fueron los mejores desfiles de moda urbana que podíamos desear. Y ahora, meses más tarde, sigue enamorándonos con sus looks. En esta última ocasión, para comprar los regalos de Navidad por Santa Mónica, la actriz ha sacado su lado más hippie y original y nos ha conquistado de lleno.

Aunque la parte de arriba de su estilismo no podía ser más sencilla (solo llevaba una camiseta blanca básica); han los pantalones los que han convertido el look en todo un acierto. Se trata de unos vaqueros acampanados en color claro con un estampado de inspiración hippie con dibujos paisley florales. Un diseño de Etro que ella ha sabido defender como nadie (¡y no es nada fácil!), que ha combinado con un bolso de Dior negro a modo de bandolera. Una peculiar mezcla que nos ha llamado la atención pero que no nos disgusta en absoluto.