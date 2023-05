No hay look de Sassa de Osma que no logre sorprendernos. Está claro que la peruana es una fuente de inspiración inagotable. Su último estilismo tiene todos los detalles que queremos para un vestido de verano. Es fresquito, muy cómodo, está de tendencia y nos ayuda a vernos mucho más guapas. Porque, obviamente, nos encanta presumir de los modelos que mejor sientan para sacarnos el máximo partido.

La abogada, que siempre se mantiene fiel a su estilo clásico y elegante, es capaz de dejarnos con la boca abierta y atreverse con las prendas, los complementos y el calzado más rompedor. Y sabe defenderlos a la perfección. Este ha sido el ejemplo de su última puesta en escena para dar la bienvenida al fin de semana. Un estilismo que nos ha encantado y que, una vez más, nos quedamos como referencia.

Apenas asciende el mercurio, nos ponemos a buscar entre las nuevas colecciones de moda para dar con las piezas más fresquitas y cómodas. Esta vez, Sassa ha estrenado un vestido de algodón 100% en color crudo proveniente de la nueva temporada de Massimo Dutti. Es un diseño de largo midi, cruzado en la parte del cuello con dos tirantes y suelto, una propuesta que es perfecta para llevar en la ciudad o en la playa. El artículo es una obra de artesanía maravillosa de la que podríamos estar escribiendo durante horas, pero nos quedamos con su capacidad para disimular la barriga.

¿Por qué el vestido de Sassa de Osma es ideal para disimular barriga?

La princesa de Hannover ha posado con su precioso vestido nuevo para dar por terminada la semana y desde luego nos encanta para llevar durante toda la época estival porque disimula la tripa y estiliza. ¿Por qué? Para empezar es un diseño ancho de corte recto para que no marque. Otro de sus puntos fuertes es que es un diseño monocolor que siempre es una buena opción porque los estampados tienden a agrandar nuestra silueta.

Este vestido es estructurado y genera el efecto visual de unas rayas verticales que te hacen parecer más delgada y esbelta. Y este truco queda bien en todo tipo de cuerpos. Y muy especial, que la pieza lleva el cuello cruzado con dos tirantes que dejan los hombros al descubierto y los estiliza por completo. Y, para terminar su largo midi y la que alarga ópticamente las piernas.

Ahora que ya sabes lo bien que sienta, puedes ficharlo por 79,95 euros en la página web de la firma, de la talla XS hasta la L.