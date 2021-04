La influencer ha posado en su cuenta de Instagram con un vestido de lo más salvaje que ahora puede ser tuyo por a la mitad de su precio.

Su estilo es uno de los más imitados y todo lo que se pone suele agotarse en cuestión de días. Amelia Bono es, sin lugar a dudas, una de las mujeres más estilosas de nuestro país y sus más de 363 mil de seguidores lo saben. Su faceta de influencer comenzó a profesionalizarse durante los meses de confinamiento del año pasado, ya que por aquel entonces empezaba a publicar diariamente sus modelitos. Sin embargo, este 2021 es cuando se ha alzado como una de las reinas de las redes sociales. Su Instagram se ha convertido, por tanto, en una fuente de inspiración fashionista prácticamente inagotable; en una guía de estilo gratuita que poder consultar siempre y cuando necesitemos un buen consejo de moda. Este Viernes Santo, por ejemplo, la empresaria más estilosa decidió sacar su lado más salvaje y enamorarnos gracias a un vestido de leopardo de lo más bonito.

El vestido de leopardo más salvaje (y en tendencia) que hemos visto en mucho tiempo lo ha llevado Amelia Bono

Se trata de un vestido mini que destaca, a parte de por su singular estampado de leopardo, por sus enormes mangas globo; una de las claras tendencias de las últimas temporadas y que demuestran que, a veces, más es más. Y es que cuanto más grandes y abullonadas sean este tipo de mangas, mayor será el efecto dramático que creen. Es un diseño firmado por ASOS DESIGN que, si bien costaba cerca de 100 euros, ahora está disponible en la web de la marca por tan solo 39,95 € (y es que está rebajado, nada más y nada menos que al 58%). ¡Un chollo! No nos extraña lo más mínimo que Amelia Bono haya quedado rendida ante los pies de este llamativo diseño; pues, aunque no puede ser más salvaje ni llamativo, tampoco puede tener mejor precio.

Eso sí, es una pieza tan sumamente arriesgada que no todos los fans de la influencer la han entendido. De hecho, muchos han dejado algún que otro comentario dejando claro que no les convencía en absoluto. «No es tu mejor look», «Es un poco hortera», «Ups no me gusta»; escribían algunos de sus fans. La pregunta es… ¿Si a ella le gusta, quién es somos nosotros para escribirle dándole nuestra opinión? Desde aquí os animamos a sacar vuestro lado más salvaje y a probar con diseños como este. Arriesgar es, normalmente, sinónimo de triunfar.