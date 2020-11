Si buscas un vestido con el estampado de moda de la temporada Amelia Bono ha dado en el clavo con su mini vestido de cebra, perfecto para cualquier ocasión

El 2020 entra en la recta final. Un año que estamos deseando que termine para pensar en un 2021 donde la vida vuelva a esa normalidad que conocíamos antes de la pandemia. A lo largo de estos meses hemos pasado más tiempo en casa que nunca enganchadas a la redes, donde también hemos descubierto algunas celebrities que nos han conquistado con su estilo. Entre ellas tenemos que destacar a Amelia Bono, quien día tras días, desde los meses de confinamiento con los estupendos looks comfy para estar en casa a ahora, nos ha dejado a lo largo de este año algunos de los mejores looks que hemos visto.

La empresaria tiene un estilo muy ecléctico. Lo mismo nos sorprende con las prendas más románticas, como saca a relucir su lado más rompedor y roquero. Eso sí, siempre al tanto de las tendencias más top del momento. Y con su última elección nos lo ha vuelto a demostrar.

Amelia sabe que el estampado de cebra es el rey de esta temporada, y lo ha elegido para crear este look ideal que funciona de la mañana a la noche. La influencer ha optado por un vestido mini con el estampado en blanco y negro, de manga por debajo del codo con hombreras, fruncido, escote redondo y una abertura en la espalda, que lució con unas botas de caña alta y una blazer en negro. Una combinación básica que encaja en cualquier situación.

El vestido es de la firma Oliver Shopping y tiene el magnífico precio de 39,95 euros.

Amelia Bono sigue el camino de todas las influencers

El animal print ya se ha convertido en todo un clásico, pero este invierno es la cebra quien le ha comido el terreno al leopardo. Hemos visto que la mayoría de las influencers se han decantado por este estampado, y no solo en la versión más convencional del blanco y negro. También tiene muchas adeptas en los distintos colores.

Y no solo lo encontramos en vestidos, abrigos y todo tipo de prendas. En los complementos es el print ideal para dar un toque diferente al estilismo más sobrio. Si todavía no te has decidido, el vestido de Amelia Bono es la prenda que más nos gusta, a un precio asequible y que, además, vas a poder llevar sin problemas la próxima primavera. Todavía está disponible en todas las tallas… aunque no sabemos si por mucho tiempo.