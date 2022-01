Acaba de regresar de unas vacaciones familiares disfrutando de la nieve en Baqueira Beret (lo que ha desatado rumores de reconciliación con su ex Manuel Martos) y ya ha vuelto a la rutina del día a día. Amelia Bono es una de las influencers que más nos inspiran, con looks en los que mezcla prendas de firmas asequibles para todas con los complementos exclusivos, como ha hecho en esta ocasión luciendo el bolso que ha conquistado a todas las celebrities.

Amelia quedó con su excuñado Aitor Gómez y eligió un look impecable, perfecto de la cabeza a los pies. Prendas y complementos clásicos y tendencia a la vez, demostrando que es toda una experta en moda. Sus más de 410 mil seguidores en Instagram así lo confirman. Un outfit casi de entretiempo, con la mejor combinación, al que no podemos sacarle ni un defecto.

El bolso y las botas de Amelia Bono que vas a querer copiar

Amelia ha elegido unos culottes de piel (o efecto piel) en negro de talle alto, que ha combinado con un básico jersey en el mismo tono y sobre los hombros un abrigo oversize en color topo. Tres prendas esenciales de fondo de armario, que podrás llevar dentro de años y continuarán con la misma vigencia.

Además, el pantalón alto de cintura y de largo sobre el tobillo tiene la ventaja de favorecer y estilizar todavía más la silueta. No hemos podido localizar de dónde es el de Amelia, pero la influencer es muy fan de firmas como Uterqüe o Zara y esta temporada en ambas tienes modelo muy parecidos.

El plus lo pusieron los complementos. Amelia optó por unas botas negras tipo calcetín con tacón joya dorado y un bolso acolchado con cadena y el monograma en el cierre de Yves Saint Laurent. Es el modelo Loulou y se ha convertido en uno de los modelos preferidos de las celebrities e influencers para acompañar sus looks de calle. Su precio es de 1.990 euros, pero incluso hay replicas parecidas a precios low cost. La mismísima Carmen Lomana, en su faceta de diseñadora, ha creado un modelo inspirado en este diseño.

Todos sus looks son perfectos e inspiradores

Amelia Bono es una de las influencers que mas nos gusta porque sus looks son muy fáciles de copiar para nuestro día a día. Hace ese mix de prendas básicas y últimas tendencias que nos encanta, además de arriesgarse en ocasiones especiales con looks muy originales. Es fan de firmas como Mango, Uterqüe o Mango, pero también la vemos con frecuencia con diseños de firmas españolas menos masivas pero, a la vez, de precios medios que con un pequeño esfuerzo también están a nuestro alcance.

Si todavía no le has seguido la pista, es el momento de comenzar a hacerlo.