Después de unos días más propios del invierno que de la primavera, parece que el sol y las temperaturas más agradables se ha instalado para quedarse. Estamos en la época del año más complicada para vestirnos cada mañana, el entretiempo, cuando los momentos más fresquitos de primera y última hora del día se alternan con los de calor. ¿Qué nos ponemos? Amelia Bono ha salido a nuestro rescate proponiéndonos una chaqueta ideal para estos primeros días de la primera, a la que estamos seguras que no te vas a poder resistir. Para empezar, porque además de ser tendencia, la vas a encontrar en nuestra tienda low cost preferida: sí, estamos hablando de Zara.

La influencer es fan absoluta de las firmas del grupo Inditex y, especialmente, de la más popular del imperio textil gallego, donde consigue las prendas del momento y básicos de fondo de armario.

Amelia Bono triunfa con su look gracias a la chaqueta más bonita y original de Zara

La hija de José Bono ha dado todo el protagonismo de su look a la original chaqueta que seguro se va a convertir en una de sus prendas preferidas para esta primavera. Una chaqueta oversize acolchada, con cuello redondo y manga larga, bajo asimétrico, más largo por detrás, con aberturas laterales, cintura ajustable con lazadas combinadas a tono y cierre frontal con botones. Pero también nos encanta por su estampado patchwork en distintos tonos de azul y negro. Además, está confeccionada en tejido sostenible, otro de los motivos que nos lleva a quererla más.

Todavía estás a tiempo de hacerte con ella (en la web sigue disponible en todas las tallas, de la XS a la L), pero no puedes pensártelo demasiado porque estamos seguras que es una de las prendas que no va a tardar en desparecer. ¿Su precio? 59,95 euros.

Amelia ha sabido combinarla perfectamente con unos pantalones vaqueros en azul desteñido de cintura alta, con rotos y ligeramente acampanados, una camiseta básica blanca y unas sneakers. Pero también nos encanta la idea de llevarla con unos pantalones blancos.

De los looks más sencillos a los más sofisticados

Amelia es una de las chicas con más estilo de nuestro país. Nos encanta con los looks más casual, como la hemos visto hoy, y también cuando acude a algún evento especial con un look más sofisticado. Para los primeros, en su día a día, elige casi siempre prendas de firmas low cost, y como hacen casi todas las influencers, deja para los bolsos la parte potente, con últimos diseños de las firmas más exclusivas. De Chanel a Dior o Louis Vuitton.

Ahora es su chaqueta la que nos ha enamorado totalmente. Una prenda comodín que te va a salvar muchos de los looks de entretiempo.