El vestido blanco es el rey indiscutible del verano. Amelia Bono lleva un modelo de Zara que se va a convertir en el comodín para tus vacaciones

Desde hace mucho tiempo Amelia Bono se ha alzado como una de las influencers que más nos gusta y mejor elige sus looks para cada ocasión. Durante el confinamiento del año pasado nos divirtió con sus vídeos familiares en los que su marido, Manuel Martos, compartía con ella el protagonismo. El matrimonio nos mostró su imagen más divertida y comprobamos que, después de 12 años de matrimonio, la complicidad sigue igual que el primer día. Pero poco a poco, en las redes de Amalia sus looks han ido ganando protagonista hasta hacer que sus más de 375 mil seguidores estén pendientes todos los días de su estilismo. Nunca nos falla, y otra vez ha vuelto a dar en el clavo con un vestido blanco de Zara que no te vas a querer quitar de encima en todo el verano.

Todos los veranos lo tenemos muy claro. Las tendencias cambian cada temporada pero hay una prenda que con la llegada del buen tiempo se convierte en la imprescindible de nuestro armario, y no es otra que el vestido blanco. Mini, largo, de tirantes, con bordados, de inspiración adlib, o, especialmente este año, con las mangas abullonadas…Todos los diseños encajan, la única premisa es el color blanco, el tono que más favorece a tu bronceado. Amelia lo tiene claro y ya ha comenzado a mostrarnos el despliegue de modelos para esta temporada.

Un vestido blanco: la prenda que jamás debe faltar en tu armario cuando llega el verano

La influencer ha elegido para su último look un modelo mini de plumeti con tirantes finos, pequeños botones y detalles de entredoses combinados a tono, de Zara, que tiene un precio de 25,95 euros y todavía está disponible en la web en todas las tallas. Un vestido que vas a poder llevar todo el verano, tanto en los looks de ciudad como en tus vacaciones en la playa. Los complementos serán los que marquen la diferencia.

Amelia lo ha combinado con unas botas de caña alta cowboy en negro, al más puro estilo boho-chic. Y seguro que también la podremos ver con el mismo vestido en la playa con unas alpargatas o unas havaianas.

La lista de vestidos blancos de Amelia Bono de este comienzo de verano no se queda solo en el de Zara. También nos ha encantado otra de sus nuevas adquisiciones. Un vestido de plumeti de tirantes de lazo, con el cuerpo de nido de abeja y bolsillos en los laterales, de la firma Bel Cashmere. Su precio es de 139 euros y resulta ideal para lucir en cualquier situación.