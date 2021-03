La empresaria e influencer ha posado en su cuenta de Instagram con un llamativo bolso que ronda los 10.000 euros, probablemente el más caro de su armario.

Hay famosas que, por su increíble y siempre acertada manera de vestir, nos crean cierta adicción. Una de ellas, sin duda, es Amelia Bono. La empresaria reconvertida en influencer es una de esas mujeres cuyo estilo es único; cuya forma de entender la moda es prácticamente un don del que no todas pueden presumir. Es por ello por lo que nos gusta analizar todos y cada uno de los looks que muestra a través de su cuenta de Instagram; buscar en las webs y tiendas online sus prendas favoritas; y ver cómo combina piezas de marcas low cost con elementos de lujo en sus conjuntos más aplaudidos en la red social. No hay modelito que lleve que no nos resulte digno de comentar y no hay complemento que luzca en su perfil que no nos llame la atención. A veces por lo bonito que es y otras, como en esta última ocasión, por su precio. Y es que Amelia ha posado en su perfil con un bolso de lo más caro que nos ha dejado con la boca abierta.

Así es el bolso más caro que le hemos visto a Amelia Bono en Instagram

No hemos tenido la suerte de entrar en el armario vestido de la hija de José Bono; pero estamos más que seguras de que el último bolso con el que ha posado frente al espejo es, sin lugar a dudas, el más caro de toda su colección. Se trata, nada más y nada menos que del icónico modelo Birkin de Hermès. Un complemento con más de 35 años de historia que cambió por completo la funcionalidad de los bolsos. Y es que este modelo surgió cuando la actriz inglesa Jane Birkin le comentó en un viaje en avión a Jean-Louis Dumas, gerente de Hermès hasta 2006, su dificultad para encontrar un cabás adaptado a sus necesidades de madre primeriza. Así, Dumas, papel y lápiz en mano, diseñó este gran bolso que, con los años, se ha convertido en uno de los modelos más queridos y demandados entre todas las famosas.

El modelo más clásico, de piel teñida en un original color verde y de 22 centímetros, es el que tiene Amelia Bono, y aunque no se puede adquirir en la web de la marca, sabemos que tiene un precio que ronda los 9.400 euros, el doble de lo que costaba a principios de siglo. Sin embargo, existen modelos elaborados en piel de cocodrilo que rozan los 70.000 euros y hasta hay una versión con oro y diamantes que ha llegado a venderse por 222.000 euros.

La influencer lo ha combinado de la forma más sencilla y eficaz con unos vaqueros acampanados, una básica blanca y una clásica blazer de color negro. Un conjunto extremadamente simple que ha elevado (y mucho) gracias a su Birkin verde. ¡Qué envidia!