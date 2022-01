Ya empiezan a llegar las invitaciones para las bodas y eventos de este año. Y es que no hay duda de que este 2022 vamos a tener la agenda llena de compromisos, ya que la pandemia del coronavirus ha ido posponiendo muchos de los que estaban previstos y ahora toca acelerar. Y la gran pregunta es… ¿qué me pongo? Por suerte, los protocolos se han relajado muchísimo y los estilismos de invitada ya no tienen por qué ser extremadamente arreglados. Más bien el secreto del éxito reside en apostar por diseños que te sienten bien y elegir los accesorios adecuados.

En cuestión de inspiración, Amaia Salamanca es una de las que nunca nos defrauda. Sin ir más lejos, el pasado mes de septiembre la veíamos en la boda de Carlos Cortina y Carla Vega-Penichet con un precioso conjunto de color naranja del diseñador Jorge Redondo que completó con una diadema, mini bolso estampado de mano y salones. Pues bien, ahora, en la alfombra roja de la premiere de la serie ‘Todos mienten’, en la que participa, nos ha vuelto a demostrar que los complementos son la clave para triunfar en cualquier evento de la próxima primavera.

Amaia Salamanca eleva su estilismo con unos zapatos a todo color

La actriz, para una noche tan especial, ha elegido una blusa satinada con maxi volantes y pantalón a juego de Carolina Herrera, y un bolso de mano de raso con cristales de Roger Vivier. Además, para sumar un plus de estilo a su look ha lucido una diadema con detalles de estrellas de lo más original. Pero espera, porque sin duda lo que más nos ha gustado (y enamorado a primera vista) han sido sus zapatos: unos stilettos fucsias neón con punta fina que ya se han convertido en los más buscados.

Nada más verlos hemos ido corriendo a ficharlos. Los zapatos de Amaia Salamanca pertenecen a la firma Jimmy Choo y estamos seguras de que cuando los veas, vas a querer que sean tuyos. Y es que el diseño, el tacón, el color y el tejido hacen que sean una auténtica joya con la que acertar en todas tus bodas de este 2022. Pero como todo en la vida, hay un ‘pero’ y es que no son aptos para todos los bolsillos, dado que cuestan 650 euros.

¡Sube la saturación! El fucsia va a invadir todas las tiendas

El fucsia ha tomado la iniciativa esta temporada y se ha propuesto ser la solución perfecta para todas aquellas que buscan un tono atípico y alegre con el que romper la clásica monotonía del negro. ¿El secreto para acertar con este tono? Dejar que sea el auténtico protagonista, como ha hecho Amaia Salamanca. Y si eres atrevida, recuerda que el fucsia también funciona bien con estampados como el de pata de gallo.

