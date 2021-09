La actriz acudió al festival de televisión de Vitoria para presentar su último proyecto. Este fue el look que eligió Amaia Salamanca para la puesta de largo de su nueva serie.

El festival de televisión de Vitoria nos está dejando estos días los avances de lo que podremos ver en la pequeña pantalla esta temporada, pero también algunos estilismos para el recuerdo. Amaia Salamanca ha reaparecido en la ciudad vasca y lo ha hecho con un look en negro que es cuando menos, llamativo.

De negro y de Dior

El estilismo que lucía Amaia Salamanca durante la puesta de largo lo firmaba Dior al completo. Se componía de un vestido corto, con falda de vuelo y unas sandalias de plataforma con pulsera en el tobillo.

El vestido de cuero no resultó del todo favorecedor bajo los focos, que no le hacían mostrar todo su potencial, aunque al look no le faltaba un detalle. Desde el cinturón, cuidadosamente anudado a la cintura, al moño, pasando, por supuesto, por un cuello joya que era una de las estrellas del conjunto.

Las elecciones del resto del equipo

La actriz fue la gran estrella de la presentación a la que acudió junto a algunos de sus compañeros de la serie. Entre ellos, Natalia Verbeke, que también se decantó por los tonos oscuros para el estreno. Aunque en su caso fue a una silueta larga hasta los pies, azul noche y en un tejido elástico, totalmente diferente.

Como lo fue también el vestido rojo elegido por su compañera Irene Arcos. Con minifalda en la parte delantera y cola en la parte trasera, contrastó con el tono oscuro de los trajes de sus compañeras. También con el azul del traje chaqueta de Berta Castañé, la más joven del elenco que quiso poner la nota diferenciadora.

El segundo look de Amaia

Como decimos, Amaia Salamanca fue la gran protagonista del estreno de ‘Todos mienten’, una de las apuestas de Movistar+ para la próxima temporada. La cadena presentó la serie en el festival de televisión como suele hacerse: con una rueda de prensa y posteriormente con la proyección del primer capítulo.

El elenco cambió de vestuario y se puso sus mejores galas para el segundo acto, pero también echó el resto en el primero. De hecho ahí vimos un look radicalmente distinto de Amaia Salamanca. La actriz madrileña se decantó por un mono que simulaba un conjunto de pantalón de cintura alta acompañado por una camisa sin mangas, en tono arena con grandes botones.

Para ese estilismo, prefirió dejar suelta la melena que luce, ahora de color oscuro en la raíz con tonos rubios en las puntas. Lo acompañó simplemente por unos pendientes de aro de tono plateado que le otorgaban el punto sin romper el minimalismo del look.