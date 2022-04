The IQ Collection ha conquistado el corazón de muchas de las famosas de nuestro país. Eugenia Martínez de Irujo, Nuria Roca, Belén Rueda, Marta Hazas, Sofía Palazuelo… ¡y hasta la Reina Letizia! Todas han sucumbidos a los vestidos, trajes y monos de la firma de Inés Domecq.

La diseñadora jerezana, casada desde 2008 con Javier Martínez de Irujo, nieto de la duquesa de Alba, creó su propia marca hace poco más de dos años. Pero este tiempo ha sido más que suficiente para convertir su firma en una de las más reconocidas y aclamadas. Y es que no hay boda de la jet set, gran fiesta o gran evento de moda donde no veamos alguno de sus originales diseños. Y, por supuesto, en una Semana Santa tan especial (por fin sin restricciones) The IQ Collection también ha logrado imponerse.

Primero vimos a Tana Rivera lucir un dos piezas bicolor de la colección primavera-verano 2021 de la firma. Pero pocos días después, también en Sevilla, era Amaia Salamanca la que acaparaba todas las miradas con un traje de lino que ha causado furor. ¿Y adivinas? ¡La propia Inés Domecq también presumió del mismo look ese mismo día!

Amaia Salamanca y Inés Domecq estrenan el mismo traje de chaleco, pero en distinto color

La actriz disfrutó de las procesiones del Domingo de Ramos en un balcón privilegiado de la capital andaluza, ciudad de la que es el padre de sus hijos, el empresario Rosauro Varo. Desde allí Amaia Salamanca se convirtió en protagonista con un traje de lino que estaba compuesto por un chaleco con espalda cruzada que derrochaba estilo, y un pantalón wide leg bicolor que no le podía sentar mejor.

Pero ojo, porque Inés Domecq tampoco se queda atrás. La diseñadora asistió a la corrida del Domingo de Resurrección enfundada en el mismo conjunto, pero en otro color. Concretamente en tono topo. Eso sí, la aristócrata quiso sumar un plus de sofisticación luciendo una blazer a juego por encima de los hombros. ¿Para completar el look? Unos sencillos stilettos en color coral, maxi gafas de sol y un bolso bandolera (inspirado en las obras de Brancusi) de la firma Unsarao. ¡Nos encanta!

Un traje perfecto para una comunión o un bautizo

Este conjunto de The IQ Collection es, sin duda, el mejor aliado para triunfar si tienes eventos próximamente. ¿Quieres saber cuánto cuesta? El chaleco cruzado está disponible en la página web de la firma por 115 euros. Por su parte, el pantalón bicolor half&half puede ser tuyo por 150 euros. ¡Sigue bajando y, si te gusta, fíchalo!