Los proveedores de lentejuelas se están haciendo de oro esta temporada. No hay un solo party look en el que no se hayan colado estos pequeños adornos que aportan luz, brillo y glamour a cualquier estilismo. Raquel Bollo lo ha tenido en cuenta en su nueva colección y acaba de estrenar una falda impresionante que no puede faltar en ningún outfit de fiesta.

La diseñadora ha hecho muy bien los deberes, ha tomado nota de las tendencias que iban a triunfar esta temporada: el rosa fucsia y las paillettes súper brillantes. La madre de Alma Cortés tiene claro cómo salvar un look en el que incluyamos el rosa fucsia. Ella lo llama «el binomio perfecto», fucsia y negro, no tiene parangón.

El party look de la colaboradora de Telecinco estaba compuesto de un top negro de Zara –de la temporada pasada– con un precioso escote de hombro a hombro y manga larga que realzaba su busto y delineaba su figura. Pero, no hay duda, de que el punto fuerte de este lookazo era la falda de lentejuelas de su nueva colección.

Raquel Bollo combina su falda de lentejuelas reversibles con un top negro de Zara

El diseño de su preciosa falda es pura inspiración. Por un lado, el corte midi y línea A se ceñía en su cintura y quedaba ligeramente evasé en el bajo. Además, las lentejuelas eran reversibles y tenían un color por cada cara: fucsia en el frente, negro en el dorso. La apuesta por estos dos colores nunca falla, funciona en cualquier ocasión.

Raquel quiso acentuar todavía más su talle con un cinturón fino con hebilla ovalada metálica que combinaba de maravilla el negro y el brillo. Por

Por último, escogió unas sandalias negras muy elegantes, con tiras finas cruzadas y algunos apliques brillantes que le daban el punto chic al calzado. Estos tacones de altura media quedaron muy bien integrados en el estilismo.

Os preguntaréis: ¿y qué podemos ponernos de abrigo? Pues para no desentonar, os recomendaríamos un trench negro y largo, con solapas XXL. Aunque el estilo furry y el cuero están muy de moda, teniendo en cuenta lo llamativo de las lentejuelas, usar tejidos muy estridentes podrían arruinar nuestro outfit. Así que, ya sabéis, si queréis triunfar con el brillo, abrigaos discretamente.