Durante las últimas semanas, el nombre de Almudena Cid ha sonado con fuerza. Desde que se anunciara su separación con Christian Gálvez y la posterior relación del presentador con Patricia Pardo, la ex gimnasta ha estado en el foco mediático. Centrada en su nueva faceta como actriz, intenta mantenerse al margen de la nueva relación de su ex. Eso sí, se ha puesto más cañón que nunca con su último estilismo. Y es que Almudena Cid, muy centrada en el trabajo, ha reaparecido en las redes enfundada en unos mini shorts de Prada que nos han sorprendido a todos y han acaparado todo el protagonismo. Ha sacado su lado más sexy y cañero enfundada en esta pieza tan especial y original, a la par que carísima con la que derrocha estilo como nadie.

Almudena Cid reaparece con el total look más bonito de cara a la primavera

Si hace unos días veíamos a la actual pareja de Christian Gálvez sacando de su armario un bolso de más de 3.000 euros para su cita con su novio, ahora es Almudena Cid quien también presume de carísimas y lujosas firmas en su vestidor. En su look, firmado por Prada, lo que más llama la atención es, sin lugar a dudas, los mini shorts que ha elegido para el momento. Se trata de unos pantalones cortos en jacquard, que recuerdan a los bañadores de los años cincuenta. Los que ha elegido Almudena Cid están decorados con un lujoso estampado jacquard. El cinturón estrecho del talle realza el aire retro de la prenda, que se presentó en el desfile de Primavera Verano 2022.

«Los elementos de la moda del pasado se exploran y recontextualizan, mostrándolos al desnudo y reduciéndolos a lo imprescindible, de forma que su estructura queda ligada intrínsecamente al cuerpo y, por lo tanto, a la seducción», explican desde la firma. Sin lugar a dudas, esta prenda llama a la seducción y es que de lo más sexy y cañera. Unos mini shorts que no pasan de desapercibidos y con los que Almudena Cid triunfa tras su ruptura con Christian Gálvez. Pero todavía hay más. Y es que os preguntaréis, ¿con qué lo ha combinado? Te lo contamos.

Combina estos shorts tan especiales con una original blusa

Estaba perfecta con una camisa en tono naranja con pequeñas flores estampadas en diferentes tonalidades rojizas que combinaban a la perfección con los pantalones. Se trata de un modelo con mangas abullonadas y un drapeado en la zona del abdomen, perfecto para disimular tripita (aunque a Almudena Cid no le hace falta ya que presume de una figura tonificada y muy trabajada). Este es uno de los looks más arriesgados de los que hemos visto a la ex gimnasta y lo cierto es que no nos puede gustar más. ¿Y a vosotras? Te lo mostramos al detalle.