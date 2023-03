Si hay una prenda que se renueva cada temporada y que es ya un clásico de entretiempo es el mono vaquero. Aunque los petos de denim siguen estando en boga, los monos vaqueros les han adelantado por la derecha. El origen de este diseño de remonta a los años 30 como una prenda de trabajo que, como siempre, la moda adaptó para sacar provecho de este tejido tan resistente y atemporal. En su última aparición televisiva, Pilar Rubio ha elegido un precioso mono vaquero que nos ha enseñado a llevar con estilo y ha desvirtuado la idea de que el mono vaquero es tan solo una prenda casual. Te traemos las últimas tendencias en monos vaqueros y una selección de ellos de lo más chic y económica.

Los monos vaqueros se han popularizado de tal manera que a día de hoy la marca de ropa que no tiene su propio diseño de esta prenda, no está en la onda. En las últimas colecciones de moda, sobre todo por el auge de las prendas sostenibles, se ha visto mucho el estilo patchwork, la combinación de distintos tejidos de denim y los nuevos cortes de pantalones llevados a estas piezas tan versátiles. Lo cierto es que no es fácil encontrar un peto que siente bien a todo el mundo, por eso nosotras recomendamos no comprar vía online este tipo de prendas. Lo mejor es probarlas en tienda, pues al ser solo una pieza, las medidas no se ajustan a todas las figuras.

Pilar Rubio combina su mono vaquero con unos tacones con cadena XXL

La presentadora apostó por un mono de tejido vaquero oscuro formado por una "camisa " con botonadura frontal y mangas largas. Además, el mono iba ajustado en el talle y en las caderas y la parte inferior estaba formada por un un pantalón pitillo crop. Este corte pesquero o capri está triunfando en las últimas colecciones de moda y es perfecto si, como Pilar, quieres fardar de zapatos.

Para completar esta prenda siempre puedes incluir en un accesorio statement como un mini bolso divertido, unos zapatos coloridos o una gargantilla XXL original. Descubre nuestra selección de monos vaqueros y hazte con uno para lucirlo con estilo esta primavera.