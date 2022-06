No hay debate: Eugenia Silva es una de las mujeres más elegantes de nuestro país. Eso es así y no hay nadie que se atreva a discutirlo. Y si no, solo hay que echar un vistazo a su currículum de estilismos para terminar de convencerse. La modelo, que ha pasado décadas deslumbrando sobre las pasarelas, conoce a la perfección qué prendas funcionan en cada ocasión y escenario, algo que la ha convertido en fuente de inspiración para muchas de nosotras.

Y ahora, a pocos días de dar la bienvenida al verano (y con la agenda llena de bodas y fiestas importantes), la madrileña nos ha vuelto a enamorar con un vestido de lentejuelas que ya estamos deseando ir corriendo a copiar.

Eugenia Silva deslumbra como nunca con un vestido ideal para invitadas de boda

Ayer por la noche se celebró en Madrid un gran evento organizado por Mar de Frades. El espacio elegido para la velada fue el exclusivo hotel The Madrid Edition, y fueron muchos los rostros conocidos que disfrutaron de una noche en la que el lifestyle atlántico fue protagonista: Nuria March (recién aterrizada de Londres donde celebró su boda de ensueño con el financiero Don Johnston), Lucía Pombo, Natalia Olaso… Pero si hubo una mujer que acaparó todas las miradas nada más llegar al photocall, esa fue Eugenia Silva, que además ejerció de embajadora.

La modelo, como era de esperar, no defraudó con su estilismo. Y presumió de un vestido de lentejuelas que deberías fichar ya si estos próximos meses tienes una boda de noche (o de tarde). El diseño de corte midi y elaborado con lentejuelas azules que contrastaban con pequeños abalorios en tono rojo, derrochaba sensualidad y estilo a partes iguales, con un atrevido escote en V con detalles de flores.

¿Quieres más detalles? Este vestido, que es el aliado perfecto para aquellas que tienen como objetivo convertirse en la invitada más original, pertenece a Emporio Armani. ¿Para completar el look? Eugenia Silva se decantó por unas sandalias de pulsera doradas de Aquazzura y joyas de Rabat. ¡Ideal!

Sigue bajando para verla porque te va a encantar tanto como a nosotras.