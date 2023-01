Alejandra Rubio y su estilo urbano que es pura inspiración

A sus 22 años, Alejandra Rubio se ha hecho un hueco en la televisión, medio en el que debutó a finales de 2019. La hija de Terelu Campos, que colabora actualmente en el programa 'Fiesta', es una auténtica apasionada de la moda y destaca por su forma tan personal y característica de entenderla. En esta ocasión nos detenemos en su estilo urbano que es pura inspiración.

El negro es el color fetiche de la joven. De eso no hay duda. Adora los 'looks total black' con los que consigue un estilo con mucho rollo. La nieta de María Teresa Campos se decanta habitualmente por propuestas en clave juvenil en las que el pantalón denim y las deportivas son protagonistas indiscutibles. Si son con gran plataforma y de una exclusiva firma de lujo con diseños muy vanguardistas, mucho mejor. En ocasiones, nos sorprende dando una nota de color a sus estilismos y logra ese 'efecto wow' tan deseado. Algo que consigue, por ejemplo, con unas botas fucsia que rompen un look monocromático y eclipsan todas las miradas. El resultado es de diez.

Alejandra Rubio, amante de los complementos

Los complementos son fundamentales en el armario de la joven con ellos siempre consigue elevar un look sencillo a su máximo nivel. Las gafas de sol son un must para ella y siempre deben ser modernas y estilosas. Otro elemento fetiche para Alejandra Rubio es el bolso. Como buena apasionada de la moda tiene una envidiable colección de firmas de lujo, no apta para todos los bolsillos, entre las que destacan bolsos de Dior, Chanel, Prada o Gucci.

Su streetstyle está marcado por las prendas oversize. Normalmente la vemos con sudaderas, chaquetas o camisetas en versión XL con las que se siente muy cómoda. También apuesta por los pantalones anchos combinados con unas buenas botas con suela track que continúan siendo tendencia. ¿El resultado? Logra empapar de estilo los looks que muestra en las redes sociales destinados principalmente al día a día. Los crop tops que dejan al descubierto su abdomen son otra de las prendas a las que recurre con regularidad. Y es que bien sabe que son versátiles e infalibles tanto para llevar con una chaqueta blazer o con un pantalón ancho más desenfadado.

