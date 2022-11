Nos encanta el estilo de Alba Díaz, siempre tan inspirador que, borda todos sus looks, con prendas ‘low cost’ como las de hoy. La hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz ‘El Cordobés’ se ha pasado casi todo el fin de semana en Sevilla, una de sus ciudades de referencia. Allí, entre campo y sol, la joven no ha parado de tener grandes planes. La hemos visto, por ejemplo, disfrutar de sus hermanos; comer en restaurantes de renombre; y estrenar un conjunto de Zara que ya hemos fichado. Un lookazo que compartió con nosotras y que es todo un éxito de ventas.

A través de varias fotografías la influencer ha mostrado todos los planes que ha hecho el fin de semana, pero también todos los estilismos que ha elegido. Ya sea para estar en su casa del campo, para pasear a su perro por la ciudad o para pasar una agradable tarde con amigos; Alba ha acertado de lleno. Y el mejor ejemplo es el modelito que escogía para salir a tomar algo la tarde del domingo.

Para la ocasión eligió un perfecto conjunto formado por una falda larga y una camiseta de tul y con estampado tie-dye, en contraste morado y negro. Un look al que añadió unas buenas botas de Dr. Martens, el calzado que arrasa cada otoño-invierno. Sin duda un look para no complicarse la vida, que nos parece estiloso, que marca tendencia y que se puede llevar de mil maneras. Va ideal de la cabeza a los pies y con el que estamos seguras que triunfó en salida.

Alba Díaz se rinde a la tendencia del tul con un dos piezas de Zara ideal

Como nos gusta vernos favorecidas, deseamos un atuendo que nos haga tipazo, además de resaltar nuestras bonitas curas. ¿Existe un total look tan favorecedor? Sí. Alba nos lo ha demostrado. De hecho, lo puedes encontrar entre las novedades de Zara y aún está disponible en todas las tallas, es barato y puedes llevarlo a todas partes.

Hablamos de un conjunto de tul y estampado en morado y negro, compuesto por dos prendas que son el último grito en el armario de las que más saben de estilo.

Sigue deslizando porque en la siguiente galería te lo enseñamos.