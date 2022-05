En verano el color invade nuestros días. Las largas horas de luz de la mañana a la noche hacen que nos apetezca abrir el armario y buscar los colores más alegres, intensos y vitaminados. Esta temporada estamos de suerte porque las tendencias han dictado que los tonos más vibrantes mandan. Y no solo en la ropa, también en los complementos. Alba Díaz nos lo acaba de demostrar con su última adquisición, un bolso que hace ganador cualquier look.

La joven ha heredado de su madre, Vicky Martín Berrocal, la misma pasión de la moda y también gracias a ella tiene a su disposición algunos de los bolsos más exclusivos e icónicos de la historia de la moda como el Birkin de Hermès o el 2.55 de Chanel, entre otros. Pero no solo de clásicos vive el vestidos de Alba, también se apunta a las tendencias de cada temporada que no pueden faltar a todo una influencer.

El bolso amarillo de Alba Díaz ideal para triunfar con todos tus looks de verano

Alba ha estrenado ese bolso con el que no pasas desapercibida, pero que lejos de ser un modelo complicado encaja a la perfección con todos los looks del verano. Tiene un diseño clásico con acabado acolchado, rectangular, con cierra con tapa, dos cadenas para llevar al hombro (pero también puedes colocarlo para llevarlo en la mano) y un original cierre en forma de cabeza de pájaro. Al diseño no podemos ponerle un pero, aunque lo que realmente nos ha enamorado es su color en un verde limón que lo hace especial para llevar a todas horas durante los próximos meses. Si te atreves con el color block es el complemento perfecto, pero si por el contrario eres mucho más sobria y prefieres colores más neutros, este bolso hará que tu look sobresalga.

El bolso de la marca Kurt Geiger y tiene un precio de 265 euros. También está disponible en negro, rosa empolvado y en un verde aguamarina metalizado, aunque nuestro preferido es el que ha elegido Alba.

Una firma que ha seducido a muchas celebrities

Kurt Geiger es una firma londinense de complementos, conocida especialmente por sus zapatos, que nació en los años 60, combinando el estilo londinense con la moda urbana. Hoy es un referente en el mundo de la moda y ha conquistado a celebrities como Gigi Hadid, Kendall Jenner o Beyonce.

La hija de Manuel Díaz ‘El Cordobés’ y Vicky Martín Berrocal se ha ganado un hueco entre las grandes influencers de nuestro país. Ha demostrado un estilo muy personal, en el que sigue las tendencias y combina prendas clásicas con otras con un punto más callejero. Un mix con el que nos pasa inadvertida.

Pero Alba también es la mejor modelo de la firma de su madre. En muchas de las grandes ocasiones recurre a los diseños de Victoria, elegantes, con un punto sensual y sin olvidar las raíces andaluzas que han convertido a Vicky en una de las diseñadoras preferidas cuando buscamos un look de invitada ganador.