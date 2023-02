Sabemos que las faldas vaqueras están siendo las protagonistas de los looks de las insiders de la moda durante esta temporada. Y también somos conocedoras de que las mujeres de la generación Z siempre son las primeras en llevar toda las tendencias, incluso las más rebeldes. Por eso no nos ha sorprendido que Aitana y Alba Díaz tengan el mismo gusto a la hora de elegir una prenda viral. La cantante y la hija de Vicky Martín Berrocal no han pasado desapercibidas con sus looks y, aunque ambas tienen vidas distintas y no pertenecen al mismo círculo social, comparten la misma falda denim. Un modelo clásico y favorecedor que está arrasando en todas las tiendas.

Esta primavera de 2023 y lo que parece será también el verano, las faldas están presentes en todas sus medidas y versiones. Cortas, cortísimas, plisadas, largas, larguísimas y nuestras preferidas: las midi, que siempre aportan ese toque especial a tu look. Y no importa si eres baja o alta, las faldas midi se posicionan como la prenda perfecta para solucionar cualquier evento y ocasión.

La falda vaquera midi que comparten Aitana y Alba Díaz

Decir que Aitana y Alba es hablar de dos de las jóvenes famosas que más tendencia marcan a través de sus estilismos. Todo lo que se ponen se agota y son fuente de inspiración para miles de mujeres de todas las edades que siguen con atención sus apariciones públicas, sobre todo en redes sociales, para saber qué prendas se están haciendo virales y dónde comprarlas para emular sus looks.

Echando un vistazo a sus últimas fotografías, nos hemos dado cuentas que ambas tienen una prenda en común: una falda vaquera midi que arrasó durante la década de los 2000, pero que actualmente ha vuelto a colarse en los armarios de las mujeres más trendy.

Primero fue Aitana quien la eligió durante su viaje a Los Ángeles para pasar una tarde de compras por California. La cantante combinó su diseño con un top básico y una chaqueta 'bomber' de estilo 'vintage', así como con unas zapatillas botín blancas de la firma Off White (490 euros) que destacan por las lengüetas de colores, los ribetes de ante y las famosas cremalleras de la marca.

Ahora ha sido Alba, desde Madrid, quien se ha lanzado a combinarla con una sudadera y unas sneakers, en un look tan casual como 'chic'.

En ambos casos se trata de una falda en azul clarito con bolsillos delanteros y traseros y una original abertura lateral. Una prenda que actualmente se encuentra disponible en todas las tiendas de ropa 'low cost' habitual como Zara, Stradivarius, Pull and Bear, Mango... y cuyo precio ronda los 25 o 40 euros.

Copia la opción de Pull and Bear

Las faldas denim son una prenda básica para la temporada primavera-verano. Sin embargo, cada año son diferentes ya que se adaptan a las tendencias que arrasan y, de cara a esta época, todo apunta a que los diseños midi y de estética años 90 destacan sobre los demás. ¿Lo mejor? Caracterizadas por su forma ceñida, es una prenda básica del fondo del armario que toda mujer debe tener. Seleccionamos 1 modelo de Pull and Bear, parecido al que llevan Aitana y Alba, que tenemos bajo nuestro radar.

Es una vaquera larga con abertura central, bajo desflecado, bolsillos, cintura con trabillas y cierre de cremallera y botón. ¿Lo mejor? Su precio asequible: 25,99 euros.